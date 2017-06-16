Çanakkaleli kuyumculardan sahte altına 'WhatsApp' gruplu önlem

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de faaliyet gösteren 36 kuyumcu ve personelinden oluşan 95 kişi, kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp grubu ile altın dolandırıcılarına

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de faaliyet gösteren 36 kuyumcu ve personelinden oluşan 95 kişi, kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp grubu ile altın dolandırıcılarına karşı mücadele başlattı. Kuyumcular kendi aralarında oluşturdukları istihbarat ağının yanı sıra polisle işbirliği yaparak, altın dolandırıcılarının korkulu rüyası oldu.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği üyeleri, son günlerde artan hırsızlık ve sahte altın olaylarının önüne geçmek için teknolojinin ve akıllı telefonların imkanlarından yararlanarak, farklı yöntemler denemeye başladı. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, il merkezinde 36 kuyumcu ve çalışanı bir araya getirerek 95 kişi ile son dönemde artan altın dolandırıcılığına karşı derneğe ait cep telefonu numarası ile WhatsApp grubu oluşturdu. Kuyumcular kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunun yanı sıra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile de ortak hareket etmeye başladı.

Kurulan iletişim ağında fiyat değişikliklerinin yanı sıra çalıntı, gramı ve ayarı düşük altın ile sahte altın konuları ve bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi de konuşulmaya başlandı. Bu iletişim ağına kuyumcuların dükkanındaki güvenlik kameraları da eklenerek olası bir altın dolandırıcılığı karşısında tüm bu bilgiler polisle paylaşılarak, dolandırıcıların yakalanması sağlanıyor.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, dernek olarak, üyeleri ve kuyumcu çalışanları ile birlikte toplam 95 kişilik WhatsApp grubu oluşturduklarını söyledi. WhatsApp grubu olarak esas amaçlarının ilk başta fiyatların birlikte teyit edilmesi ile birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirten Timur Ay sözlerine şöyle devam etti:

"Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte altınların ve kalpazanlık olaylarının artması nedeniyle önlem almak istedik. Geçtiğimiz günlerde bir kuyumcu arkadaşımıza sahte altın getirildiği sırada, kamera görüntülerini kendi WhatsApp grubumuzdan paylaştık. Emniyet görevlisiyle de istişare ederek olaya hemen müdahale ettik. Bütün arkadaşları da uyararak böyle bir çalıntı ve sahte ürün bilgisini paylaştık. WhatsApp grubunda paylaştığımız görüntüdeki şahısla ilgili Yenice'den bize bilgi geldi. Görüntüyü gören meslektaşımız, hemen emniyete haber vererek bu zatın Yenice'de yakalanmasını sağladı. Bu teknolojinin bize getirdiği bir avantaj."

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