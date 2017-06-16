Manisaspor'un kamp programı netleşti

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Manisaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Manisaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Siyah beyazlılar, 29 Haziran Perşembe günü Tarık Almış Spor Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Manisaspor'un ilk etap kampı 10-21 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir'de olacak. Siyah beyazlılar, bu kamptan sonra 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da ikinci etap kampına girecek.