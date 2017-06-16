İstanbul’da denizde ölü bulunan asker toprağa verildi

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- İSTANBUL'da denizde ölü olarak bulunan muhabere er Yasin Açar (20), Erzurum'un Oltu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- İSTANBUL'da denizde ölü olarak bulunan muhabere er Yasin Açar (20), Erzurum'un Oltu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yaptığı Malatya’dan izinli olarak Oltu’ya gelen Yasin Açar, izin dönüşünde birliğine teslim olmayarak İstanbul’a gitti ve birliğinden firarı verildi. Yaklaşık 100 günlük asker olan Yasin Açar'ın Marmara Denizi'nde cesedi bulundu. Ölüm haberi, Açar ailesini yasa boğdu. Kardeşinin ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Abdullah Açar, “ Kardeşimi 3 Haziran Cumartesi günü uğurladık. 4 Haziran Pazar günü Malatya’daki askeri birliğine teslim olacaktı. İstanbul’dan kardeşime bir telefon gelmiş. Telefon açan ‘Buraya gel, her şeyini ayarladık, sana yer yaptık’ diyor. Telefon üzerine İstanbul’a gitmiş ve oradan da bize ‘hakkınızı helal edin’ şeklinde mesaj attı. Kendisine bir müddet ulaşamadık, daha sonra da İstanbul’da denizde boğulduğunu öğrendik" diye konuştu.

Yasin Açar’ın babası Necmi Açar ise, “15 gün önce izine geldi. Çobanlık yaptığım için burada yoktum. Sonra yanıma el öpmeye geldi ‘Ben Malatya’ya gidiyorum’ diye. Harçlığını verdim. Daha sonra Malatya’daki komutanı ölüm haberini verdi" dedi.

Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Açar ise “Oğlum son olarak gitmeden önce ‘Anne gel seninle çiğ köfte yiyelim, fotoğraf çekilelim, bahçeye gidelim' dedi. Hiç aklıma gelmedi. Son mesajında ‘Anne hakkını helal et’ yazmış" diye konuştu.

Yasin Açar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında köyü Çamlıbel’e getirilirken yüzü, uzun süre suda kalan bedeninde deniz canlılarının zarar vermesi nedeniyle oluşan tahribatlardan dolayı ailesine gösterilmedi. 3 kardeşten en büyüğü olan Yasin Açar, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıbel mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Defin işleminden sonra Piyade Binbaşı Ahmet Dipçin, baba Açar'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Yasin Açar'ın geçen 5 Mayıs'ta sosyal paylaşım sitesinde 'Ben bugün ölüyorum hakkınızı hela edin. Geliyorum Allahım bekle beni. Ölüm geldi artık gidiyorum yaşamak boşuna bişeyde yok bu dünyada' paylaşımlarında bulunduğu görüldü.

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