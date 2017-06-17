Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    20°
    17 Haziran 2017 07:04
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA YURT - Manisa'da 69 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

17 Haziran 2017 01:52

MANİSA'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Gıda

MANİSA'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle serum tedavisi uygulanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bazı askerler, bugün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen 85 asker, revire başvurdu. Durumları iyi olan 26 askere ise revirde müdahale edildi. 69 asker ise birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi.  Serum tedavisi uygulanan askerlerin, sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saat müşahede altında tutulacağı belirtildi.
SU VE YEMEKLER İNCELENECEK
Manisa Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün kışlaya gönderdiği 5 kişilik ekibin su numuneleri aldığı öğrenilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekibin de, askerlerin son 3 günde yediği yemeklerin numunelerinin alarak İzmir'deki laboratuvar da inceleyeceği belirtildi.
VALİ GÜVENÇER: 24 SAAT MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAKLAR
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz ve AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Manisa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hastane önünde açıklama yapan Vali Güvençer, "Sadece bir bölüğümüze ait toplam 85 Mehmetçiğimiz kusma şikayeti ve mide bulantısı ile tugay revirimize müracaat etti. Daha önce yaşadığımız acı tecrübe çocuklarımızın durumu ciddiyetle değerlendirildi. 69'u Manisa Devlet Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Çocuklarımızın ağır bir durumu olmamakla birlikte sağlık birimlerimiz ve hastanelerimiz bu 69 çocuğumuzu ilk müşahedenin hemen sonrasında 24 saat müşahede altına tutmak amaçlı servislere yatışı sağlandı. Çocuklarımız 24 saat müşahede altında tutulacaklar" dedi.
Vali Güvençer, askerlerin rahatsızlanma nedeninin araştırıldığını söyledi.
CHP MİLLETVEKİLİ NURLU: SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILSIN
Olayla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu da, askerlerin neden zehirlendiklerinin bir an önce kamuoyuna açıklanmasını istedi. Sabotaj ihtimalini gündeme getiren Nurlu, "Çünkü artık bu olay sıradan bir zehirlenme vakası değildir. Manisa'nın en büyük birliklerinde askerler sık sık zehirleniyorsa ve hiçbir tedbir alınmıyorsa ortada çok ciddi bir sorun vardır. Sabotaj ihtimali de artık değerlendirilmeli ve askerlerin neden zehirlendikleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Manisa'da kışlalara yemek ve gıda temin eden tüm şirketlerle sözleşmeler feshedilmeli ve sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. 20 gün içerisinde kışlalarda yaşanan zehirlenme vakaları, Manisa'da binlerce askerin içinde bulunduğu tehlikeli durumu gözler önüne sermektedir. Eğer zehirlenme vakalarının üzeri yine örtülmeye çalışılırsa, asker zehirlenmelerinin devam edeceğinden endişeliyiz" dedi.
GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI
Manisa'da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
-Hastaneden görüntüler
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Nermin UÇTU - Ersan ERDOĞAN - İlker KILIÇARSLAN /MANİSA, (DHA)
 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Türkmenler, Kerkük İl Meclisi başkanı Talabani'ye dava açtı
Türkmenler, Kerkük İl Meclisi başkanı Talabani'ye dava açtı
DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamalarına cevap verdi
DHA DIŞ HABER - ABD destroyeri, gemi ile çarpıştı: 1 asker yaralı, 7 asker kayıp
ABD destroyeri, gemi ile çarpıştı: 1 asker yaralı, 7 asker kayıp
DHA DIŞ HABER - ABD destroyeri, gemi ile çarpıştı: 1 asker yaralı, 7 asker kayıp
DHA YURT BÜLTENİ - 22
Konya'da kahvehane ve derneklere kumar baskını
Sivas'ta polisin kazara ateş alan silahı 3 meslektaşını yaraladı
İzmir'de, cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi 
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Suriyeli grup, fabrika işçilerine taş ve sopalarla saldırdı
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2413:1217:1020:4722:39
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=