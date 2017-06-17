DHA YURT - Manisa'da 69 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

MANİSA'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Gıda

MANİSA'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle serum tedavisi uygulanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bazı askerler, bugün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen 85 asker, revire başvurdu. Durumları iyi olan 26 askere ise revirde müdahale edildi. 69 asker ise birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Serum tedavisi uygulanan askerlerin, sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saat müşahede altında tutulacağı belirtildi.

SU VE YEMEKLER İNCELENECEK

Manisa Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün kışlaya gönderdiği 5 kişilik ekibin su numuneleri aldığı öğrenilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekibin de, askerlerin son 3 günde yediği yemeklerin numunelerinin alarak İzmir'deki laboratuvar da inceleyeceği belirtildi.

VALİ GÜVENÇER: 24 SAAT MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAKLAR

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz ve AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Manisa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Vali Güvençer, "Sadece bir bölüğümüze ait toplam 85 Mehmetçiğimiz kusma şikayeti ve mide bulantısı ile tugay revirimize müracaat etti. Daha önce yaşadığımız acı tecrübe çocuklarımızın durumu ciddiyetle değerlendirildi. 69'u Manisa Devlet Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Çocuklarımızın ağır bir durumu olmamakla birlikte sağlık birimlerimiz ve hastanelerimiz bu 69 çocuğumuzu ilk müşahedenin hemen sonrasında 24 saat müşahede altına tutmak amaçlı servislere yatışı sağlandı. Çocuklarımız 24 saat müşahede altında tutulacaklar" dedi.

Vali Güvençer, askerlerin rahatsızlanma nedeninin araştırıldığını söyledi.

CHP MİLLETVEKİLİ NURLU: SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILSIN

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu da, askerlerin neden zehirlendiklerinin bir an önce kamuoyuna açıklanmasını istedi. Sabotaj ihtimalini gündeme getiren Nurlu, "Çünkü artık bu olay sıradan bir zehirlenme vakası değildir. Manisa'nın en büyük birliklerinde askerler sık sık zehirleniyorsa ve hiçbir tedbir alınmıyorsa ortada çok ciddi bir sorun vardır. Sabotaj ihtimali de artık değerlendirilmeli ve askerlerin neden zehirlendikleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Manisa'da kışlalara yemek ve gıda temin eden tüm şirketlerle sözleşmeler feshedilmeli ve sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. 20 gün içerisinde kışlalarda yaşanan zehirlenme vakaları, Manisa'da binlerce askerin içinde bulunduğu tehlikeli durumu gözler önüne sermektedir. Eğer zehirlenme vakalarının üzeri yine örtülmeye çalışılırsa, asker zehirlenmelerinin devam edeceğinden endişeliyiz" dedi.

GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI

Manisa'da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntüler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nermin UÇTU - Ersan ERDOĞAN - İlker KILIÇARSLAN /MANİSA, (DHA)

