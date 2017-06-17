Konya'da kahvehane ve derneklere kumar baskını

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da polis ekiplerince 6 kahvehane ve 5 derneğe, kumar operasyonu düzenlendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da polis ekiplerince 6 kahvehane ve 5 derneğe, kumar operasyonu düzenlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez İlçelerde bulunan 6 kahvehane ve 5 derneğe, 35 ekip ve 72 personelin katılımıyla kumar ve tombala operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 219 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde arama yapan polis, bir ruhstsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca ruhsatsız 4 işyerine de para cezası uygulandı.

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