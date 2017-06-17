DHA DIŞ HABER - ABD destroyeri, gemi ile çarpıştı: 1 asker yaralı, 7 asker kayıp

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK, (DHA) - ABD donanmasına ait USS Fitzgerald destroyeri, Japonya açıklarında ticari bir gemi ile çarpıştı. Olayda 1 Amerikan askeri yaralandı, 7 askerin de kayıp

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK, (DHA) - ABD donanmasına ait USS Fitzgerald destroyeri, Japonya açıklarında ticari bir gemi ile çarpıştı. Olayda 1 Amerikan askeri yaralandı, 7 askerin de kayıp olduğu açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, destroyer çarpışma sonucu su almaya başladı. Bölgeye deniz ve hava yoluyla sağlık, ilk yardım ve arama-kurtarma ekipleri gönderildi.