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Türkmenler, Kerkük İl Meclisi başkanı Talabani'ye dava açtı

17 Haziran 2017 06:02

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / TUZHURMATU-IRAK - 17 Haziran, (DHA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki İdari Yargı Mahkemesi, Kerkük İl Meclisi'nin 5 Türkmen üyesinin açtığı dava üzerine Kerkük

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / TUZHURMATU-IRAK - 17 Haziran, (DHA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki İdari Yargı Mahkemesi, Kerkük İl Meclisi'nin 5 Türkmen üyesinin açtığı dava üzerine Kerkük İl Meclis başkanı Rebvar Talabani'nin 3 Temmuz'da mahkemeye çağrılmasına karar verdi.
Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen üyeleri, Kerkük'te devlet dairelerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı asılması kararını onaylaması nedeniyle Rebvar Talabani'ye dava açmıştı. Bilindiği üzere Kerkük İl Meclisi, Türkmenler ile Araplar'ın İl Meclis oturumunu boykot etmesine rağmen Kerkük'te devlet dairelerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı asılmasını onaylamıştı. Bu gelişmenin ardından Kerkük İl Meclisi'ndeki bazı Türkmen üyeler, Kerkük İl Meclis başkanı Rebvar Talabani'ye dava açmıştı.

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