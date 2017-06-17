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Çanakkale'de 6 hektar tarım arazisi ve makilik alan yandı

17 Haziran 2017 18:21

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde çöplükte çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangında 6 hektarlık tarım arazisi ve makilik alana zarar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde çöplükte çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangında 6 hektarlık tarım arazisi ve makilik alana zarar verdi.
İlçenin çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün saat 14.30'da yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler tarım arazisi ile makilik alana sıçradı. Yangına Ezine, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüklerine ait 6 arazöz, 1 helikopter, 45 orman işçisi ile çok sayıda vatandaş müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken,  6 hektarlık tarım arazisi ile makilik alan zarar gördü. 

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