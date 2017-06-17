Kayınpederinin vurduğu gelin devlet koruması istiyor

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te eşiyle tartışırken kayınpederi tarafından sokak ortasında tabanca ile vurulan 37 yaşındaki Remziye Kanyılmaz yoğun bakımdan çıktı.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te eşiyle tartışırken kayınpederi tarafından sokak ortasında tabanca ile vurulan 37 yaşındaki Remziye Kanyılmaz yoğun bakımdan çıktı. Kanyılmaz öldürülmekten korktuğunu ve devlet koruması istediğini söyledi.

Kentin Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak üzerinde üç gün önce meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan Remziye Kanyılmaz, ayrı yaşadığı eşi Aladdin Kanyılmaz'ın yanındaki çocuklarını kendisine getirmesini isteyince aralarından tartışma başladı. Sokak ortasında oğlu ile gelininin tartıştığını gören kayınpeder Mehdi Kanyılmaz, üzerinde taşıdığı tabanca ile gelinine iki el ateş etti.

Kurşunlardan biri göğsüne diğeri ise omzuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Remziye Kanyılmaz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından mahkemeye sevk edilen kayınpeder Mehdi Kanyılmaz tutuklanırken oğlu Aladdin Kanyılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DEVLET KORUMASI İSTİYORUM"

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinden bugün normal servise alınan Remziye Kanyılmaz, kayınpederinin tutuklandığını ncak eşinin serbest bırakıldığını öğrenince üzüldü.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyen Remziye Kanyılmaz, "Eşim ilk fırsatta bana zarar verecektir. Buna engel olunması gerekir. Çok korkuyorum. Devlet koruması istiyorum." dedi.

Kızının yanından ayrılmayan baba Osman Sarnıç ise "Kızıma yapılan saldırı planlı bir saldırıydı. Kızımın hayatı şu an itibariyle tehlike altında. Kayınpederi tutuklandığı için kendisine zarar veremez ama eşi serbest kaldığı için tedirginiz. Savcılıktan koruma talep edeceğiz" dedi.

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