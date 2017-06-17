DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - BÜYÜKADA'DA SUNUCUYA "TACİZ" DEHŞETİ 

* Büyükada'da denize giren Sunucu Canan Tuğaner, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişiyi farketti.

* Büyükada'da denize giren Sunucu Canan Tuğaner, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişiyi farketti.

* İranlı şüpheli ile Tuğaner arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

* Sunucu Tuğaner'in alnı yarılırken İranlı şüpheli gözaltına alındı.

* İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in görüntüleri çıktı.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İstanbul DHA

Televizyon sunucusu Canan Tuğaner, Büyükada'da sahil kenarında bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartıştı. Tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada Tuğaner'in alnı yarıldı; şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARKETTİ

Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Tuğaner burada denize girip serinledi. Bir süre sonra Canan Tuğaner denizden çıkıp sahilde cep telefonuyla görüşmeye başladı. Bikinili olan Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti.

CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner'in alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde bikiniyle yürürken çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.

"UMARIM GEREKLİ CEZAYI ALACAKTIR"

DHA'ya açıklama yapan Tuğaner, "Denize girip çıkmıştım ki gizlice videomun çekildiğini farkettim. Müdahale edip telefonu elinden aldım. Kişinin İranlı olduğunu öğrendim. Polis çağırmak istedim, o arada bir arbede oldu. Sinirlerime hakim olamadım. Şikayette bulundum. Umarım gerekli cezayı alacaktır. İnsanların özgürlüğüne karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşaallah kim suç işlediyse cezasını bulur. Adalete güveniyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İranlı'nın cep telefonundan çıkan video

-Tuğaner'in tepki göstermesi

-Tuğaner'in olayı anlatması

-Tuğaner'in olay sonrası çekilen fotoğrafları



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