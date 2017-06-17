Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Bitlis'te (2)

BAKAN KILIÇ PARTİLİLERLE KONUŞTU

BAKAN KILIÇ PARTİLİLERLE KONUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bitlis Valiliği'ni ziyaretinin ardından Bitlis Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililere hitap eden Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Başbakanımız Türkiye ve partisi için hiç tereddüt etmeden en önemli adımı attı. Türk ve dünya siyasi tarihine vefanın ne demek olduğunu gösterdi. İşte Sayın Kılıçdaroğlu siz bunu anlayamazsınız. Anlayamadığınız için de ancak sokaklarda insanlara farklı şekilde hitap edersiniz. İnsanları sokaklara çağırırsınız. Adalet sokaklarda aranmaz. Bu işin daha bir yargı süreci var. Böyle olmaz bu işler. Önce milletin gönlünde yer edineceksiniz, millete güceneceksiniz ve millete ihanet etmeyeceksiniz."

FOTOĞRAFLI