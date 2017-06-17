DHA YURT BÜLTENİ - 13

Engin Altay : Adaleti hak ettiği saygın konuma yükseltmek için yollarda da yürürüz, parklarda da yatarız

CHP Başkan Vekili Engin Altay, Adalet yürüyüşü ve nöbeti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu, “Eğer siz adaleti yerle yeksan ederseniz, yerlerde süründürür hale getirirseniz, biz o adaleti toplayıp, hak ettiği saygın konuma yükseltmek için yollarda da yürürüz, parklarda da yatarızö dedi.

"YOLLARDA DA YÜRÜRÜZ, PARKLARDA DA YATARIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ ın annesinin cenazesi için Artvin’e gelen Engin Altay, iktidar partisinden Adalet yürüyüşü ile ilgili gelen eleştirileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Adalet yollarda aranmaz’ dediğini hatırlatan Altay şunları söyledi:

“ Eğer siz adaleti yerle yeksan ederseniz, yerlerde süründürür hale getirirsiniz, biz o adaleti yerlerden toplayıp, hak ettiği saygın konuma yükseltmek için yollarda da yürürüz, parklarda da yatarız. Bunu yapacağız. Bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğu unutulmamalı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsel olabilseydi, sembolik meclis haline dönüşmeseydi, yargı siyasetin sopası haline gelmeseydi, hâkimler verecekleri her kararda, ‘Nasıl karar verirsem Recep Tayyip Erdoğan’ı hoşnut ederim?’ diye düşünmeselerdi, bu tür hukuk garabetleri yaşanmasaydı, kimse yolda yürümeye, parkta yatmaya kalkmazdı.ö

"ENİS BERBEROĞLU KARARIYLA UYUYAN DEV UYANDIRILMIŞTIR"

Adalet yürüyüşü kararının kolay alınmadığını ve Enis Berberoğlu’nun durumunun bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Altay şöyle devam etti:

“ Perşembe günü Maltepe Cezaevi’ne Enis Berberoğlu’nu değil, Türk demokrasisini, adaleti, vicdanı, ahlakı, namusu ve bağımsız Türkiye’yi koyduk. Bu değerleri cezaevinde tutmanız mümkün değil. Enis Berberoğlu kararıyla Türkiye’de uyuyan dev uyandırılmıştır. Bundan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diktatör arzu ediyor diye Türkiye’de toplum dizayn edilmeyecek. İnsanların yaşam tarzı değişmeyecek, insanlar etnik inanç olarak ayrıştırılmayacak. Herkes için adalet, herkes için güçlü demokrasi. 80 milyonun huzuru. Başka bir derdimiz yok. Genel Başkanımızın 15 Haziran’da başlattığı yürüyüş Enis Berberoğlu için değil, 80 milyon içindir. Tutuklu gazeteciler içindir. 2O Temmuz mağdurları içindir. Akademisyenler, öğretmenler içindir. Hiçbir düşünce ve siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkes için yürüyor Kılıçdaroğlu. Bu adalet terazisini dengeleyemezsek, bir gün Tayyip Erdoğan’da dengesiz bir adalette yargılanacak. Bunu da kabul etmiyoruz. Adalet, Tayyip Erdoğan’a da lazım. İleride Tayyip Erdoğan’a da lazım olacak adaletin, adil olması, yüce Türk Milleti adına bağımsız karar verebilmesi için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızın adalet tesis edilene kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.ö

Adalet yürüyüşüne verilen destekten dolayı teşekkür eden CHP Başkan Vekili Engin Altay, “Her konuşanın cezaevine atılacağı, adaletin, Cumhuriyetin olmadığı bir Türkiye bize lazım değil. Cumhuriyeti bizim için anlamlı kılan onun laik niteliği, hukuk devleti olma özelliğidir. Devletin hukuk devleti olma özelliği ortadan kalkmışsa, Cumhuriyetin bizim için bir kıymeti yokturö diye konuştu.

Altay, Bir gazetecinin Kadir Topbaş’ın damadının yeniden tutuklanmasına yönelik sorusu üzerinde “Çok özel istisnalar dışında herkesin tutuksuz yargılanması esastır. Suç sabitleşip hüküm kesinleşinceye kadar hukuk tutuksuz yargılamayı emrederö diyerek açıklamalarını noktaladı.

Görüntü Dökümü

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-Engin Altay'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR DHA

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Cinayet şüphelisi başka kimlikle restoran işletirken yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 35 yaşındaki S.D. (Selçuk Dana), başkası adına düzenlenen kimlikle restoran işletirken yakalandı.

Uşak'ta karıştığı cinayet nedeniyle aranan S.D.'nin Ovacık Mahallesi Hisarönü Mevkii'nde restoran işlettiği bilgisini alan Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün (cuma) saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.D.'nin üzerinden başkası adına düzenlenen kimlik çıktı. Bugün adliyeye sevk edilen S.D., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- S.D.'nin sağlık kontrolünden geçirilmesinden görüntü

Haber- Kamera; Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Kayınpederinin vurduğu gelin devlet koruması istiyor



İZMİT'te eşiyle tartışırken kayınpederi tarafından sokak ortasında tabanca ile vurulan 37 yaşındaki Remziye Kanyılmaz yoğun bakımdan çıktı. Kanyılmaz öldürülmekten korktuğunu ve devlet koruması istediğini söyledi.

Kentin Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak üzerinde üç gün önce meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan Remziye Kanyılmaz, ayrı yaşadığı eşi Aladdin Kanyılmaz'ın yanındaki çocuklarını kendisine getirmesini isteyince aralarından tartışma başladı. Sokak ortasında oğlu ile gelininin tartıştığını gören kayınpeder Mehdi Kanyılmaz, üzerinde taşıdığı tabanca ile gelinine iki el ateş etti.

Kurşunlardan biri göğsüne diğeri ise omzuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Remziye Kanyılmaz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından mahkemeye sevk edilen kayınpeder Mehdi Kanyılmaz tutuklanırken oğlu Aladdin Kanyılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DEVLET KORUMASI İSTİYORUM"

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinden bugün normal servise alınan Remziye Kanyılmaz, kayınpederinin tutuklandığını ncak eşinin serbest bırakıldığını öğrenince üzüldü.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyen Remziye Kanyılmaz, "Eşim ilk fırsatta bana zarar verecektir. Buna engel olunması gerekir. Çok korkuyorum. Devlet koruması istiyorum." dedi.

Kızının yanından ayrılmayan baba Osman Sarnıç ise "Kızıma yapılan saldırı planlı bir saldırıydı. Kızımın hayatı şu an itibariyle tehlike altında. Kayınpederi tutuklandığı için kendisine zarar veremez ama eşi serbest kaldığı için tedirginiz. Savcılıktan koruma talep edeceğiz" dedi.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) -