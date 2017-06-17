DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - OTOGARDA SURİYELİ KADININ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL DHA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Suriye uyruklu bir kadın, korkulukları aşarak yaklaşık 20 metre yükseklikten otobüs bakım-onarım katındaki alana düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, düşen kadının

intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yazıhaneler bölümüne yakın alanda, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 20-25 yaşlarında isminin Zeynep olduğu öğrenilen Suriyeli kadın, korkulukları aşarak yaklaşık 20 metre yükseklikten otobüs bakım-onarım katındaki alana düştü. Durumu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, genç kadının düştüğü noktada inceleme yaptı. Bu arada, ölen kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

MERAKLI BAKIŞLARLA İZLEDİLER

Öte yandan, çevredekiler olayı meraklı bakışlarla izledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Suriyeli kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset torbası ile kapatılan kadın

-Polis ve ambulans ekipleri

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Kadının bir yakınının olay yerine gelerek feryat etmesi

-Genel görüntüler



