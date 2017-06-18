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Komşusunun dairesine girmeye çalışan hırsız tarafından vuruldu

18 Haziran 2017 02:14

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi’nde bir apartmanın dairesine girmeye çalıştığı iddia edilen hırsız, kendisine kurusıkı tabancayla müdahale etmeye

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi’nde bir apartmanın dairesine girmeye çalıştığı iddia edilen hırsız, kendisine kurusıkı tabancayla müdahale etmeye çalışan 32 yaşındaki Adem Kara'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi Kafkas Sokak'ta oturan Adem Kara, saat 22.00 sıralarında, evde olmayan ikinci kattaki komşusunun dairesinden sesler geldiğini fark etti. Kendisine ait kurusıkı tabancayla 4'üncü kattaki evinden aşağı inen Adem Kara, komşusuna ait dairenin kapısını zorlayan kişiyle karşılaştı. Hırsız kaçarken, Adem Kara da peşine düştü. Apartmanın merdivenlerinde belindeki tabancayı çeken hırsız, Adem Kara’ya ateş etti.
Yaralanan Adem Kara, merdivenlerden inip apartmanın önünde, elindeki kurusıkı tabancayla kanlar içinde yere yığıldı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adem Kara, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adem Kara’nın sol göğüs kısmından giren kurşunun, sağ koltuk altından çıktığı tespit edildi.
Adem Kara’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

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