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571 asker tedavi altına alındı

18 Haziran 2017 03:23

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Askerlerden 220'si Albay Arif Seyhun Kışlası'nda

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Askerlerden 220'si Albay Arif Seyhun Kışlası'nda kurulan sahra hastanesinde tedaviye alınırken, 351 asker ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

YEMEK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle revire başvuran askerlerden 220'si Albay Arif Seyhun Kışlası'nda kurulan sahra hastanesinde tedaviye alınırken, 351 asker ise çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Manisa'ya gelerek zehirlenen askerleri ziyaret ettiği öğrenildi. Ayrıca Bakan Fikri Işık, söz konusu yemek şirketinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

19 ÇALIŞAN GÖZALTINDA
Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kışlaya yemek sağlayan şirketin 19 çalışanı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: İlker KILIÇARSLAN / MANİSA, (DHA)
 

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