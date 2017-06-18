Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi

Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)-ERZURUM'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi memleketi

Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)-ERZURUM'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.

Erzurum'da 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19' isimli operasyonda şehit düşen Yılmaz'ın cenazesi akşam saatlerinde Erzurum'dan İzmit'teki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Cenazeyi burada şehidin babası Cengiz, annesi Emine Yılmaz ile kardeşleri ve yakınları teslim aldı. Asker tarafından havaalanında taşınarak araca konulan şehidin cenazesi buradan karayoluyla memleketi Adapazarı'ndaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Şehidin cenazesi, burada yine asker tarafından araçtan alınarak morga konuldu. Şehidin babası Cengiz ve annesi Emine Yılmaz, askerle birlikte omuzladığı oğullarının cenazesini taşırken gözyaşları döktü. Bekar olan ailenin 5 çocuğundan en küçüğü Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi babasının evinin bulunduğu Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'ndeki Medine Camii'nde öğle namazı ardından törenle toprağa verilecek.

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