DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yemek şirketinin 19 çalışanı gözaltında

Yemek şirketinin 19 çalışanı gözaltında

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kışlaya yemek sağlayan şirketin 19 çalışanı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: MANİSA, (DHA)

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571 asker tedavi altına alındı

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Askerlerden 220'si Albay Arif Seyhun Kışlası'nda kurulan sahra hastanesinde tedaviye alınırken, 351 asker ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 571 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle revire başvuran askerlerden 220'si Albay Arif Seyhun Kışlası'nda kurulan sahra hastanesinde tedaviye alınırken, 351 asker ise çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Manisa'ya gelerek zehirlenen askerleri ziyaret ettiği öğrenildi. Ayrıca Bakan Fikri Işık, söz konusu yemek şirketinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Haber: İlker KILIÇARSLAN / MANİSA, (DHA)

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Minibüs, sokakta oturanları ezdi: 3 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'te freni boşaldığı iddia edilen minibüsün elektrik direğine çarptıktan sonra sokakta oturanları altına aldı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel B. yönetimindeki 72 BA 97 plakalı minibüs, Şehit Sinan Sokak'ta ilerlerken, iddaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra, sokakta oturanların arasına daldı. Minibüsün altında yaklaşık 200 metre sürüklenen 40 yaşındaki Hasan Yavuz olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüste bulunanlar ve sokakta oturanlarla birlikte 9 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gürültüyle sokağa çıkan kazada ölen ve yaralananların yakınları sinir krizi geçirdi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki Filiz Yavuz ile Nazire Tütüncü de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan bazılarının durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası kopan elektrik telleri nedeniyle panik yaşanırken, dağıtım şirketi görevlileri kısa sürede sokaktan geçen enerjiyi devre dışı bıraktı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Filiz ve Hasan Yavuz'un bir yakınlarının iftar davetine geldikleri, dışarıda otururken de kazanın meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Toplanan kalabalık

- Yerdeki ceset

- Polis ve itfaiyenin çalışması

- Devrilen direk ve kablolar

- Sinir krizi geçirenler

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP, (DHA)

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Daireye girmeye çalışan hırsız tarafından vuruldu

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi’nde bir apartmanın dairesine girmeye çalıştığı iddia edilen hırsıza kurusıkı tabancayla müdahale etmeye çalışan 32 yaşındaki Adem Kara, olay yerinden kaçmaya çalışan hırsızın tabancasından çıkan kurşunla ağır şekilde yaralandı.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi Kafkas Sokakata ikamet eden Adem Kara, saat 22.00 sıralarında, evde olmayan ikinci kattaki komşusunun dairesinden sesler geldiğini farketti. Kurusıkı tabir edilen kendisine ait tabancayla 4. kattaki evinden 2. kata inen Adem Kara, komşusuna ait dairenin kapısını zorlayan bir şahısla karşılaştı. Elindeki kurusıkı tabancayla hırsızı durdurmaya çalışan Adem Karayla kısa bir kovalamaca yaşayan hırsız, apartmanın merdivenlerinde belindeki tabancayı çıkararak Adem Kara’ya ateş etti. Merdivenlerden yaralı olarak inmeyi başaran Adem Kara, apartmandan çıktıktan sonra elindeki kurusıkı tabancayla birlikte kanlar içerisinde yere yığıldı. Apartman sakinleri polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerinde sağlık görevlilerin yaptıkları müdahalenin ardından yaralı Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yoğun bakım Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralanan Adem Kara’nın sol göğüs kısmından giren kurşunun sağ koltuk altından çıktığı tespit edildi.Adem Kara’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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Kardeşiyle tartıştı, av tüfeğiyle başkasını vurdu

ANTALYA’da iki kardeş arasında kıraathanede çıkan tartışmada ağabey Yusuf K., yanında getirdiği av tüfeğiyle ‘Kapıdan ilk çıkanı vuracağım’ dedikten sonra olaydan habersiz Ahmet Hançer’i vurarak yaraladı.Olay, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 4840 Sokak üzerindeki iki katlı kıraathanede saat 23:00’da meydana geldi. İddiaya göre Yusuf K. İle ismi öğrenilemeyen kardeşi okey masasında bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma nedeniyle kıraathaneyi terk eden Yusuf K. eve gitti. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf K. evdeki av tüfeğini alarak tekrar kıraathane önüne geldi. Kıraathane içindekileri bir süre tehdit eden Yusuf K. ‘Kapıdan ilk çıkanı vuracağım’ dedi. Bu sırada olaydan haberi olmayan ve evine gitmek üzere kıraathanenin kapısından çıkan 37 yaşındaki Ahmet Hançer, hedef oldu.Bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalan Hançer, olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.Polis ekipleri, kaçan Yusuf K’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kıraathane çevresinden görüntü

- Polis ekipleri

- Vatandaşlardan detay

- Polisin saçma kartuşunu araması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA)

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Şehit Yakup Yılmaz'ın naaşı memleketi Sakarya'ya getirildi

ERZURUM'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.

Erzurum'da PKK Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın canzesi akşam saatlerinde uçağa konuldu.

'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19' isimli operasyonda şehit düşen Yılmaz'ın naaşı Erzurum'dan İzmit'teki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Cenazeyi burada şehidin babası Cengiz, annesi Emine Yılmaz ile kardeşleri ve yakınları teslim aldı.

Asker tarafından havaalanında taşınarak araca konulan şehidin naaşı buradan karayoluyla memleketi Adapazarı'ndaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Şehidin naaşı, burada yine asker tarafından araçtan alınarak morga konuldu. Şehidin babası Cengiz ve annesi Emine Yılmaz, askerle birlikte omuzladığı oğullarının cenazesini taşırken gözyaşları döktü.

Bekar olan ailenin 5 çocuğundan en küçüğü Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi babaevinin bulunduğu Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'ndeki Medine Camii'nde öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.

Haber-Kamera :Azim ÇELİK / ADAPAZARI, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin getirlemesi

-Anne ve babasının askerler birlikte yürümesi ağlamaları

-Morga alınması

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Zehirlendiği iddia edilen köpek telef oldu



ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verildiği iddia edilen sokak köpeği, telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki köpeğe iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verildi. Yiyecekten yiyen köpek bir süre sonra can çekişmeye başladı. Vatandaşların suyla müdahalesine karşın köpek telef oldu. Hayvanın leşi, belediye ekipleri tarafından kamyonete konularak götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin can çekişmesi

- Vatandaşların su dökmesi

- Vatandaşların izlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

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Anne ve çocukları alevlerin arasından kurtarıldı

KONYA'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında evde bulunan anne ve 4 çocuğu vatandaşlar tarafından alevlerin arasında çıkartıldı.

Yangın, saat 00.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Tunçbilek Sokak içeresinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan anne ve 4 çocuğunun yardımına komşuları koştu. Vatandaşlar anne ve çocuklarını alevlerinin içerisinde alarak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına çok yönlü olarak müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında alt kat ve yanda bulunan dairelerde de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin yanması

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

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