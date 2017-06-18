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Darbe kalkışması, 'Son Temmuz' filmi ile beyaz perdede

18 Haziran 2017 12:37

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- KAHRAMANKAZANLILARIN 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe kalkışmasında verdiği mücadele 'Son Temmuz' filmi ile beyaz perdeye taşındı. Belediye Başkanı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- KAHRAMANKAZANLILARIN 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe kalkışmasında verdiği mücadele 'Son Temmuz' filmi ile beyaz perdeye taşındı. Belediye Başkanı Lokman Ertürk de filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.
15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'ın destansı mücadelesi film oldu. 'Son Temmuz' filmi ile Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele beyaz perdeye taşınırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de filmde konuk oyuncu olarak yer aldı. 
Yönetmen Haluk Güneş 'Son Temmuz' isimli kısa filmi ile Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verdikleri destansı mücadeleyi beyaz perdeye taşıdı. Kahramankazanlı 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'in anısını yaşatmak için, başrol karakterinin Ömer ismini taşıdığı filmde, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü)  önünde verdikleri mücadelen kesitler yer aldı. Filmde, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan Belediyesi önünde toplanan ilçe halkının Akıncı Üssü'ne gidişi ve burada darbeci hainlere karşı verdikleri kahramanca direniş anlatıldı. Filmde ayrıca, Kahramankazanlıların F-16'ların görüş mesafesini kısıtlamak için üs çevresinde saman balyaları, lastikler ve tarladaki ekinlerini yakmaları canlandırıldı.
KONUK OYUNCU BAŞKAN ERTÜRK: AKINCI'YI DARBECİLERE DAR ETTİK
Çekimleri Kahramankazan'da gerçekleştirilen filmde, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de konuk oyuncu olarak yer aldı. Filmde 15 Temmuz gazilerinin de aralarında bulunduğu Kahramankazanlılar oyuncu olarak rol aldı. Başkan Ertürk, 'Son Temmuz' filminin ilçe halkının verdiği bu destansı mücadeleyi anlatması bakımından önemli olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydana inen Kahramankazanlılar 101 yıl sonra Çanakkale ruhunu yeniden dirilttiler. Akıncı Üssü'nü darbecilere dar ettiler. Bu Bakımdan verilen bu mücadelenin filmleştirilmesi çok anlamlı" diye konuştu.
KAHRAMANKAZAN'I DÜNYAYA ANLATACAĞIZ
Yönetmen Haluk Güneş de, 15 Temmuz'da Kahramankazan'da yaşananların insanlık ve demokrasi tarihi açısından ayrı bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Bu kahramanca direnişin, bu destansı mücadeleyi beyaz perdeye taşımaktan dolayı ben ve oyuncu arkadaşlarım oldukça heyecanlıyız" dedi. Güneş, Son Temmuz ile yurt içi ve yurt dışındaki film festivallerine katılarak Kahramankazanlıların verdikleri mücadeleyi dünyaya anlatacaklarını belirtti.
FOTOĞRAFLI

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