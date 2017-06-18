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DHA YURT - Şehit Yakup Yılmaz'ın cenazesi babaevine son kez getirildi

18 Haziran 2017 12:36

ERZURUM'da PKK Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi son kez baba ocağına getirildi.Şehidin naaşı indirildiği

ERZURUM'da PKK Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi son kez baba ocağına getirildi.Şehidin naaşı indirildiği sırada anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.
 Erzurum'da bölücü PKK Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın naaşı son kez babaevine getirildi.
Teröristlerle sıcak temasın sağlandığı 'Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19' isimli operasyonda şehit olan Yılmaz'ın naaşı dün gece getirildiği Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'ndan bu sabah aile tarafından alındı. Cenaze, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki baba ocağına son kez getirildi. 5 kardeşin en küçüğü olan Yılmaz'ın babası Cengiz, annesi Emine Yılmaz ve kardeşleri şehidin naaşı araçtan indirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin tabutu babaevinin önüne konulurken sokaktan feryatlar yükseldi. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri helallik alınması sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze, helalliğin alınmasından sonra omuzlara alınarak namazın kılınacağı Medine Camii'ne taşındı.
Al bayrağa sarılı tabutu taşıyanlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye sloganlar attı. Şehidin cenazesi öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şehidin baba evine getirilmesi
-Anne ve babanın gözyaşlarına boğulması
-Yakınlarının ağlaması
-Şehidin naaşının camiye götürülmesi

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-

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