Şehit Yakup Yılmaz'ın cenazesi baba evine son kez getirildi

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ERZURUM'da PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi son kez

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ERZURUM'da PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi son kez babasının evine getirildi. Şehidin cenazesi indirildiği sırada anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Teröristlerle sıcak temasın sağlandığı 'Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19' isimli operasyonda şehit olan Yılmaz'ın cenazesi dün gece Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, bu sabah aile tarafından alınarak Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki babasının evine son kez getirildi. 5 kardeşin en küçüğü olan Yılmaz'ın babası Cengiz, annesi Emine Yılmaz ve kardeşleri şehidin tabutu araçtan indirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin tabutu babaevinin önüne konulurken sokaktan feryatlar yükseldi. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri helallik alınması sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze, helalliğin alınmasından sonra omuzlara alınarak namazın kılınacağı Medine Camii'ne taşındı.

Al bayrağa sarılı tabutu taşıyanlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye sloganlar attı. Şehidin cenazesi öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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