LYS'ye koşarak yetiştiler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) son oturumuna girecek öğrencilerden bazıları, 9.45 kuralına takılmamak için koşarak sınav
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) son oturumuna girecek öğrencilerden bazıları, 9.45 kuralına takılmamak için koşarak sınav salonlarına yetişmeye çalıştı.
LYS'ye girecek öğrenciler sınava girmek için sabah erken saatlerden itibaren Karabük Üniversitesi'ne gelmeye başladı. Sınavların yapılacağı salonların bulunduğu binalara gelen öğrenciler kimlik kartları ve sınav giriş belgeleri kontrol edilip üzerleri didik didik arandıktan sonra içeriye alındılar. Sınav saatinden 15 dakika önce kapıların kapanması nedeniyle geç kalan öğrenciler koşarak LYS'ye yetişmeye çalıştı. Öğrencilerin velileri de binanın dışında Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek çocuklarını bekledi.
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