Nizip'te 4 kilo esrar ele geçti

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo esrar ele geçirilirken, 4 kişi

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve satıcılarına yönelik çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken M.B., Y.A., H.K. ve U.T. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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