LYS'ye girebilmek için kırık ayağındaki alçıyı söktü, kimliği olmadığı için sınava giremedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, dün akşam kırılan sağ ayağı alçılı olarak Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) gelen 26 yaşındaki Cihat Özkan, aldığı raporu ÖSYM’ye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, dün akşam kırılan sağ ayağı alçılı olarak Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) gelen 26 yaşındaki Cihat Özkan, aldığı raporu ÖSYM’ye bildirmediği için salona alınmadı. Ayağındaki alçıyı sökerek salona girmek isteyen Özkan, bu kez kimlik yerine ehliyetle geldiği için sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu.

LYS'nin yapıldığı merkezlerden olan Bursa’daki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok binasına erken saatte gelen öğrenciler içerialınmaya başlandığı sırada dün akşam sağ ayağından yaralanan Cihat Özkan, alçılı ayağıyla sınava girmek istedi. Özkan, yanında hastane raporu bulunduğunu belirtirken görevliler bunun ÖSYM'ye daha önceden ibraz edilmediği için adayı salona alınmadı. Ayağındaki alçıyı sökmesi halinde sınava girebileceği bildirilen Özkan, diğer veliler ve öğrencilerin yardımıyla ayağındaki alçıyı söktü. Öğrencilerin alındığı sürenin bitmesine 4 dakika kala yeniden salon kapısına gelen Özkan, nüfus cüzdanı yerine ehliyet ibraz etti. ÖSYM görevlileri, nüfus cüzdanı yerine ehliyeti kabul edemeyeceklerini söyledi. Bu nedenle sınava giremeyen Özkan, gözyaşlarına boğuldu. Binanın önünde oturan ve yine veliler yardımıyla ayağı sarılan Özkan, “Elimde rapor olmasına rağmen sınava girmek için alçılı ayağımı çözdüm. Nüfus cüzdanım dün akşam hastanede kalmış. Ehliyetim olduğu halde sınava giremedim. Bir yılım boşuna gitti. Yetkililerin mağduriyetimin gidermesini istiyorum” dedi.

GEÇ KALDI, SINAVA GİREMEDİ

Öte yandan, aynı binada sınava girecek genç kız, sınavın başlamasına 5 dakika kala geldiği salona alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. ÖSYM kuralları gereği öğrencilerin sınavdan 15 salonda olmaları gerektiği hatırlatıldı.



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