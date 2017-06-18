(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar (7)

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18 Haziran 2017 19:26

CHP'NİN 'ADALET YÜRÜŞÜ' KAMPINDA 200 ASKER GÖREVLİ

CHP'NİN 'ADALET YÜRÜŞÜ' KAMPINDA 200 ASKER GÖREVLİ


 

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü günü sonunda, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınında oluşturulan kampın çevresinde yaklaşık 200 asker görev aldı. 

Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınında oluşturulan kampta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yolun sağ kısmında oluşturulan kampın çevresi, jandarma tarafından bariyerlerle çevrildi. 


 

ARAÇLARIN ALTI ARANDI

Kamp alanına girişte görev alan jandarma ekipleri, içeri girenleri tek tek aradı. Ayrıca kampın çevresindeki jandarma ekipleri, ellerinde silahla beklerken, çevrede bulunan araçların alt kısmında da arama yapıldı. Kamp çevresinde yaklaşık 200 askerin görev yaptığı öğrenildi.

 

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