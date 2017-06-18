Manisa'da kışladaki zehirlenmeye 21 gözaltı (6)

13 ASKER DAHA TABURCU EDİLDİ

13 ASKER DAHA TABURCU EDİLDİ

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kışlada dün akşam yemekten zehirlenen 13'nün daha tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiği belirtildi. Bugün saat 14.00 itibariyle 24 askerin hastanelerde tedavisine devam edildiğinin kaydedileni açıklamada, "Manisa Devlet Hastanesi'nde 11, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 5, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin durumu iyiye gitmektedir" denildi.