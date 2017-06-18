Litvanyalı modacı 12 modelle Bodrum'a geldi

Yaşar ANTER / BODRUM, (Muğla), (DHA)- LİTVANYALI moda tasarımcısı ve model Toma Jankauskaite 12 Litvanyalı model ile tatil ve iş için Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'a geldi.

Yaşar ANTER / BODRUM, (Muğla), (DHA)- LİTVANYALI moda tasarımcısı ve model Toma Jankauskaite 12 Litvanyalı model ile tatil ve iş için Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'a geldi.

Bodrum'da 2018 yılı tasarımları için modellerle çalışma yapan Toma Jankauskaite, yaz kreasyonunda ilçenin mavisi ve beyazını kullanacağını söyledi. Çalışmalardan arta kalan zamanda beraberindeki modellerle kaldıkları Güvercinlik Mahallesi'ndeki La Blanche Resort Otel'in plajında denize girip bol bol güneşlenen Toma Jankauskaite, birlikte tekne turuna çıkıp, cennet koyları ve adaları da gezdi.

La Blanche Resort Otel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, Toma Jankauskaite ve ekibinin sıcak ve samimi davranışları ile dikkat çektiklerini belirterek, "Hiç özel bir şey istemediler. Bize gelecek yaz kreasyonunda Bodrum mavisi ve beyazını kullanacaklarını söylediler. Biz de yeni kreasyonları için yapacakları defilelerden birini otelimizde yapabileceklerini belirtince, Jankauskaite, çok mutlu oldu" dedi.

Ünlü moda tasarımcısı Jankauskaite, tatil ve çalışma fotoğraflarını kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı.

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