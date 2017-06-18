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(Görüntülü Haber) Eskişehirspor'un borcu 116 milyon lira

18 Haziran 2017 19:25

ESKİŞEHİRSPOR Başkanı Halil Ünal, 116 milyon lira borçlarının olduğunu söyleyerek, Bu borçları, bu kulüp ödemeli, anlaşmalı, sildirmeli, yok etmeli dedi.

ESKİŞEHİRSPOR Başkanı Halil Ünal, 116 milyon lira borçlarının olduğunu söyleyerek, Bu borçları, bu kulüp ödemeli, anlaşmalı, sildirmeli, yok etmeli dedi.Eskişehirspor'un Mali Genel Kurul Toplantısı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Halil Ünal, Antalya'da Göztepe ile oynadıkları play off final maçının sonucunun tüm camiayı üzdüğünü belirtti. Ünal, her kulübün olduğu gibi Eskişehirspor'un da borcunun olduğunu söyleyerek şöyle konuştuArkadaşlar paralarını istiyor, istemekle kalmıyor yasal haklarını kullanıyor. İcraya veriyor, transfer tahtasını kapatıyor. Bunun açılması için para lazım. Şu anda Aktif Bank'a 29 milyon lira bu kulübün borcu var. Bu borç olduğu takdirde kulübün kasasına bir kuruş giremiyor.Halk Faktoring'ten temlik karşılığı 20 milyon lira kredi kullanıldı. Bu borç bugün itibariyle 14 milyona düştü. Bu kulüp bu borçların 3 katı kadar faiz ödedi. Firmalara da 4 milyon 250 bin, piyasaya 5 milyon lira, futbolculara 28 milyon 700 bin, İş Bankası'na 1 milyon 636 bin lira borç var. Tabi ki diğer borçlarla birlikte bunların toplamı 116 milyon lira yapıyor. Birliktelik içerisinde biz bunu başarabiliriz. Bizim hemen, bu hafta, hızlı bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Hemen silkinip, bu ölü toprağını üzerimizden atmamız gerekiyor. Bu takım önümüzdeki sezon Süper Lig'de olması gerekiyor. Süper Lig'e çıkar çıkmaz 30 milyon dolar geliriniz var. Ama bu sıkıntılı borçları, bu kulüp ödemeli, anlaşmalı, sildirmeli, yok etmeli. Artık geçmişle kavgayı bırakmalıyız. Halil-Mesut kavgasından millet sıkıldı, ben de sıkıldım. Önümüze acele bir yol haritası, birlik beraberlik çizmemiz lazım. Şehrin önde gelenlerini, bakanımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarını, oda başkanlarını, taraftar derneklerini göreve davet ediyorum. Hepimiz birlikte bu işi başaracağız. Galatasaray, Beşiktaş'ın bile borcu var. Herkesin borcu var.49 YILLIĞINA KİRALACAYAĞIZHalil Ünal, Eskişehir Yeni Stadyumu'nun yanında bulunan 15 bin metre karelik bir arsanın 49 yıllığına Eskişehirspor'a verilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan söz aldıklarını belirterek, Yeni stadın yanında 15 bin metrekare bir yer var. Orayı 49 yıllığına Eskişehirspor'a kiralamak için Ankara'ya gittim. Bakan söz dedi, hemen yazışın halledelim dedi, genel müdür zaten arkadaşım tamam dedi. Ama bize yazıyı olumsuz verdi. Böyle Eskişehirsporluluk olur mu Eskişehir'e böyle Gençlik Spor İl Müdürü olur mu ya Eskişehirspor'un yanında olmayan bir il müdürü olur mu Bakanları, siyaseti geçiyoruz Eskişehir İl müdürünü geçemiyoruz ifadelerini kullandı.

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