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Kuyucak'ta Atatürk takı krizi

18 Haziran 2017 19:34

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki yenilenmek istenen Atatürk posteri ve 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' yazılı takı ilçe beyediyesi ile Aydın

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki yenilenmek istenen Atatürk posteri ve 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' yazılı takı ilçe beyediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi. Kuyucak Belediyesi takı kendilerinin yenileyeceğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ise Büyükşehir Yasası ile bunun kendi yetkilerinde olduğunu belirterek takı tekrar yerine asacaklarını bildirdi.
İlçede çevre düzenlemesi yapan ve Kargılıdere Reaksiyon Alanı çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, belediye binasının önündeki köprüde bulunan Atatürk posteri ve 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' yazılı takı, yenilemek için geçen 16 Haziran Cuma günü söktü. Ancak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, itfaiye ve zabıta ekipleri ile ilçeye giderek takın sökülmesine engel olmak istedi. Bu durum Büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında krize neden oldu. Olay yerine gelen AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, takın sökülmesine engel olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi görevlilerine tepki gösterdi. Başkan Ertürk, meydan projesi kapsamında led ışıklı olarak yenileyecekleri Atatürk takını yapacaklarının belirtip, söz konusu yerde 19 Haziran Pazartesi günene kadar nöbet tutacaklarını söyledi. Kuyucak Belediyesi ekipleri sökülen takın yerine Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı.
İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuyucak Belediyesi'nin astığı Türk Bayrağı'nı da indirmek isteyince taraflar arasından gerginlik daha da arttı. İki belediye arasında paylaşılamayan tak yüzünden yaşanan gerginlik, mesai saatinin bitip herkesin dağılması ile son buldu.
BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Yasası ile tüm cadde ve bulvarlar yasa gereği Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğuna geçmesine rağmen ilçe belediyesinin hiçbir başvuru yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan Kuyucak Belediyesi önündeki caddede bulunan Ulu Önder Atatürk'ün resmi ve veciz sözünün yer aldığı taka müdahale etmesi, Ata'sına saygılı Kuyucak halkını çok üzdü. Bu kanunsuz müdahaleye ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e yapılan saygısızlığa göz yumulmadı, emniyet ve gerekli idari makamlara yazılı bildirimlerde bulunup kamu mallarına yapılan müdahalelerin engellenmesini talep edildi. Ayrıca, Kuyucak Belediyesi'ne Atatürk takının tarafımızdan yerine konulacağı bildirildi. Yapılan yasal bildirim ve başvurular sonucunda ekiplerimiz, Atatürk takını yerine koymak için bugün harekete geçti. Ancak, Kuyucak Belediyesi'nin iş makineleri İnönü Caddesi'ni ulaşıma kapatarak Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından devletin yolunu ulaşıma kapayan bu kalkışmanın engellenmesi için yapılan başvuru üzerine ilçede görev yapan emniyet güçleri olay yerine geldi. Ancak, bu sırada bazı kendini bilmezler tarafından kanuni görevlerini yapmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanı darp edildi. Büyükşehir Belediyesi çalışanları olaya ilişkin görüntü ve kayıtlarla birlikte kendilerine yapılan saldırıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldılar" denildi. Açıklamada en kısa sürede Atatürk takının yerine takılacağı da belirtildi.

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