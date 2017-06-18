DHA YURT BÜLTENİ-11 

Tunceli'de çatışma : 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Tunceli Nazımiye'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Bölgedeki operasyon görüntüleri

Haber: TUNCELİ (DHA)

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Manisa'da kışladaki zehirlenmeye 21 gözaltı (5)



YEMEK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Manisa'da akşam yemeğinin ardından 731 askerin zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınması sonrasında, Rota Yemekçilik A.Ş. adına yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şirketin günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiğine işaret edilerek şöyle denildi: "Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar Günü'nde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici. Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamasını önemli görüyoruz. Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında 'Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz' diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası'nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor."

Haber: MANİSA (DHA)

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Bakan Zeybekci: Kars'ın bundan sonra Nahçıvan'ı var



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ankara'dan Kars'a Gönül Köprüsü' projesi kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Kars'a geldi. Bakan Zeybekci, Nahçıvan ile ekonomik işbirliği müjdesini verdi, "Kars'ın artık bundan sonra bir Nahçıvan'ı var, Nahçıvan'ın da bir Kars'ı var" dedi.

Bugün özel uçakla Kars'a gelen Bakan Nihat Zeybekci'yi Harakani Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire müdürleri ve partililer karşıladı. Havalimanından Kars Valiliğine geçen Bakan Zeybekci burada yaptığı açıklamada, “Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz. Bunun teknik alt yapısı oluşturuldu. Ekonomi Bakanlığımızı temsilen orada arkadaşlarımız var. Yani şöyle söyleyeyim, bir şehir gibi Erzurum'la, Ağrı'yla, Artvin'le alışveriş yapar gibi bir ortam yaratacağız. Türk Lirasıyla alışveriş yapılacak. Yani burada satılan ürünlere onlar Türk Lirası ödeyecek veya siz aldığınız ürünlere Türk Lirası ödeyeceksiniz. İlk etapta Nahçıvan'la Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. Bu ticareti de Karslılar yapacak. Tabi bu ticaret bunun yanında üretimi, lojistiği ve stoklamayı da beraberinde getirecek. Ticaretin tüm imkanlarını bankacılık anlamında da birçok faaliyeti de beraberinde getirecek" diye konuştu.

Sınır ticaretinin de bu bölgede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bakan Zeybekci şunları söyledi. “Gerek Nahçıvan meselesi artı birde sınır ticaretiyle ilgilide yakın gelecekte de bir çalışmamız var. Bunları da inşallah burada çok aktif hale getireceğiz. Özellikle Kars'ta, Gürcistan sınırında, Van İran sınırında, Irak Suriye sınırında da olmak üzere buralarda Sınır Ticaret Merkezleri ve bölgeleri çok aktif hale getireceğiz. İnşallah bunu bu yıl bitmeden önce de hayata geçtiğini göreceğiz. Ama benim için burada en önemli şey Kars'ın artık bundan sonra bir Nahçıvan'ı var, Nahçıvan'ın da bir Kars'ı var, böyle söyleyeyim. Birlikte bir geniş ekonomik imkan ortaya çıkarmış olduk. Türkiye ekonomik anlamda tabi ki 2016 yılında ki bütün ihanetlere rağmen, işgal girişimine rağmen terörün Türkiye'de tırmanmasına rağmen tüm dünyaya parmak ısırtacak bir ekonomik performans gönderdi ve 2016 yılı sonunda ekonomik anlamda baktığımız zaman da herkes küçülme beklerken, fazilerin üç katına dört katına çıkacağını beklerken 15 Temmuz'dan hemen sonra Türkiye toparladı. Yüzde 2.9 büyüdü büyümeyi başardı. Bütün dünyada ticaret aşağı giderken ihracatını stabil tutmayı başardı. 0.08'den yüzde 1'in altında bir azalma yaşadık ama bu Türkiye'nin geçirdiği badirelere bakacak olursak başarıdır."

Hükümet olarak 2016 yılında alınan tedbirlerle, gerek yatırım teşvikleriyle ve gerek ihracat desteklerinde ki tedbirlerle 2016 yılının son çeyreğinde başlatılan ihracateferberliğini, ihracattaki canlanmayı 2017 yılının ilk beş ayında da devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Zeybekci şöyle konuştu: "İhracatımız arttı yüzde 10, yüzde 9 seviyesinde, ilk çeyrekteki büyüme bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde oldu. Dünyada üçüncü Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü. Diğer küçük ekonomiler var onlarla kıyaslamam ama en azından OECD, 40’ın üzerinde ülke ve G20 Avrupa Birliği’ni dikkate aldığımız zaman dünyada üçüncü diyebileceğimiz bir yüzde 5’lik büyümeyi gerçekleştirdik. 2017 yılı yeniden büyüme yeniden şahlanış, yeniden ihracat yeniden kalkınma istihdam seferberliği yılı olacak. Cazibe Merkezleri tabi ki 23 ilimizde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hükümetimizin ortaya koymuş olduğu bir proje var. Şu anda Kars'ın bu anlamda ciddi bir ilgi çektiğini biliyorum ama yeterli olmadığını da biliyorum, farkındayım. Özellikle bu gerek Nahçıvan meselesi gerekse oturalım konuşalım yine sizlerle, odalarımızla, Valiliğimizle, il teşkilatımızla, milletvekillerimizle ve bakanımızla beraber. Acaba ekstra ne yapabiliriz? Acaba başka neler getirebiliriz. Yani bu bizim yakın gelecekte burada belki bilemiyorum ama bu serbest bölgeye bakmak lazım diye düşünüyorum. İnşallah memleketimiz bu sene 2017 yılı inşallah tarihi zirveleri yakaladığımız bir yıl olacak, bunların sonuçlarını da vatandaşlarımızın refahında göreceğiz. Ben Kars'ta olmaktan ve arkadaşlarımın adına da burada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Valiliğe gelişi

-Konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Yardım gemisi, törenle Gazze'ye uğurlandı



MERSİN'den Gazze'ye insani yardım malzemesi götürecek 'Aqua Stella' isimli gemi, törenle uğurlandı.

Mersin Limanı'nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve davetliler katıldı.

11 nolu rıhtımda düzenlenen törende, yardım gemisinin taşıdığı malzemeleri sıralayan AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, "10 bin 600 tonluk insani yardım gemisini hazırladık. 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin giysi, bin bayramlık giysi ve bin 10 adet bisiklet bulunmaktadır" dedi.

BAYRAMA YETİŞECEK

Mersin'den yılın babası seçilen Mustafa Boyraz'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye'nin sevgisiyle doldurduğu bir gemi daha bayram öncesi Gazze'ye hareket ediyor. İnşallah 36 saat sonra gemi Aşdod Limanı'nda olacak ve bayrama kadar Filistinli kardeşlerimizin, çocukların bayramlıklarını onlara ulaştıracak. Gazze'de elektrik yok, her türlü insani ihtiyaç minimum seviyede. Hastane gibi toplu yerlerde bulunan muhtaç kesimin elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılamak için yakıt yardımı yapacağız. Santral çalışacak ve en azından sağlık tesislerinde 25 günlük elektrik ihtiyacı karşılanacak" diye konuştu.

KATAR'IN ABLUKAYA ALINMASI HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Katar meselesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kaynak, "Katar'a yönelik bir abluka uygulanmaktadır. Onlar arasında biran önce selameti sağlamak için uğraşan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı var. Onlara, 'Durun siz kardeşsiniz' diye haykıran bir Recep Tayyip Erdoğan var. Katar'ın haksız yere bir ablukaya maruz kalması ve bölgede güçsüzleştirilmeye çalışılması, hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu bölgede güçlü bir devlet olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

PYD'YE VERİLEN SİLAHLAR KİME DÖNECEĞİNİN GARANTİSİ YOK

DAEŞ terör örgütü ile ancak meşru silahlı güçlerin mücadele edebileceğini belirten kaynak, müttefik ülkelere sitemli olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "DAEŞ terör örgütüne karşı en etkili mücadeleyi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'daki müttefikleri yerine, bir başka terör örgütüyle DAEŞ terör örgütünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Terör örgütünün dini, vicdanı, tarafı olmaz. Terör örgütü, terör örgütüdür. Koskoca meşru devletlere, 60 yıldan fazladan beri NATO müttefiki olduğu ülkelere, stratejik ortak olduğu ülkeler yerine PKK'nın bölgedeki uzantısı terör örgütleriyle iş yapmak asla yakışık almaz. Türkiye'de 40 binden fazla cana mal olmuş PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD-YPG vasıtasıyla, bir başka terör örgütünü yok etmek, onlara silah dağıtmak, bunlar asla günümüzde anlayışla karşılanacak şeyler değildir. PYD'ye verilen silahların mücadeleden sonra kime döneceğinin garantisini kimse veremez."

Konuşmaların ardından yardım gemisi, edilen duaların eşliğinde protokol tarafından el sallanarak uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Gemiden görüntüler

- Yüklerden görüntüler

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak karşılanırken

- Katılımcılardan görüntüler

- AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer'in konuşması

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması

- Dualar okunurken

- Protokol üyeleri dua okurken

- Protokol üyeleri el sallarken

- Gemi giderken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Bakan Eroğlu: Çalışmayan müteahhitin işini bitiriyoruz



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak ihale ettikleri projelerin zamanında bitirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Eskiden olduğu gibi müteahhit canı istediği gibi çalışsın, yok öyle. Tarih ve saat veriyoruz, çalışmazsa adamın işini bitiriyoruz, neticede fesh ediyoruz" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, 278 milyon lira yatırım bedelli 16 tesisin temelini atmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Özkan'dan kent hakkında bilgi aldıktan kente her zaman müjdelerle geldiğini belirten Eroğlu, 2012'den bugüne kadar kente 1,5 milyar liralık 132 müjde verdiğini belirterek, "Biz söz verince sözümüzün eri hükümetiz, ne söz vermişsek Allah'ın izniyle yaparız. Bu 132 müjdeden 89'u da tamamlanmış durumda" dedi.

'MÜTEAHHİT CANI İSTEDİĞİ GİBİ ÇALIŞSIN, YOK ÖYLE'

İl genelinde yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Eroğlu, şöyle devam etti: "Elbistan İlçesi İğde kasabası içme suyu halloldu. Şimdi Allah nasip ederse Afşin İlçesi'nin su meselsini çözeceğiz. Burada Altunelma, Tanır, Bakraç, Çobanbeyli , Arıtaş ve Çoğulhan yerleşim yerleri ile 24 mahallenin su problemini çözmek istiyoruz. Mevcut firma yavaş çalıştığı için biz bunu tamamen gönderdik, fesih ettik, yeni bir firmaya ihale ediyoruz. Sözleşmeye davet edip çok hızlı bir şekilde yapılmasını temin edeceğiz. Yani burada şunu ifade edeyim eskiden olduğu gibi müteahhit canı istediği gibi çalışsın, yok öyle. Tarih ve saat veriyoruz , çalışmazsa adamın işini bitiriyoruz, neticede fesh ediyoruz. Fesh etmek, teminatına el koymak suretiyle işine son vermek demektir , çok ağır bir ceza ve yeniden ihale ediyoruz. Afşin'le ilgili durum bu."

'AKDENİZ'E 33 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILACAK'

Bakanlık olarak Akdeniz Bölgesi için özel bir proje hazırladıklarını da ifade eden Veysel Eroğlu şunları söyledi: "Akdeniz Gelişim Projesi'yle 33 milyar 392 milyon liralık yatırım yapılacak bu bölgeye. Diyeceksiniz ki 'Bu ne zaman bitecek?' Allah nasip ederse 31 Aralık 2019 saat 16.59'da bitmek üzere bütün arkadaşlar hedefe kilitlendi. Peki burada ne olacak? 2019'un sonunda 5 tane dev içme suyu tesisi 32 tane baraj ve gölet 42 tane sulama tesisi, 106 adet taşkın koruma tesisi, 35 tane hidroelektrik santrali olmak üzere 220 tane tesis açılacak. Ve ayrıca 236 bin 28 dekar alanı ağaçlandırma dahil 300 bin dekar alanda erozyon kontrolü, 17 bin dekar alanda mera ıslahı ve 724 bin dekar alanda rehabilitasyon olmak üzere 1 milyon 300 bin dekar alanda orman teşkilatı buralarda muazzam bir çalışma yapacak. 132 milyon fidan toprakla buluşturulacak. 2 tane yeni şehir ormanı, 7 tane bal ormanı, 22 tane mesire yeri, 5 bin köy 5 bin orman projesi kapsamında 148 mahallede gelir getirici tür ağaçlandırılması yapılacak."

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eroğlu'nun araçtan inişi

- Şeref defterini imzalaması

- Eroğlu'nun valiyle sıohbet etmesi

- Eroğlu'nun toplantı slaona gelişi

- Eroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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