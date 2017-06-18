Ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, ambulansında karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, ambulansında karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Safa Uzun idaresindeki 38 GG 014 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu Abilet Karabulut yönetimindeki 60 AC 200 plakalı otomobil ile Nihat Esen idaresindeki kamyonete çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Esen yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI