Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    21°
    19 Haziran 2017 01:36
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Ahbaz’larla oruç açtı

18 Haziran 2017 23:56

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Topçu Türk güvenlik güçlerinin

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Topçu Türk güvenlik güçlerinin hem içeride hem dışarıda uluslararası destek alan terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi. 
Wellborn Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Yalçın Topçu, Ahbaz Federasyonu Başkanı Ahmet Hapat, Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve Ahbaz derneği üyeleri katıldı. Burada yaptığıı konuşmada terör konusuna değinen Yalçın Topçu, şöyle konuştu:
"Ülkemizin meseleleriyle ilgili birkaç söz söylemek isterim değerli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler aslında medeniyet coğrafyamız zor bir koridordan geçiyor. Tabii ki medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’da zor günlerden geçiyor. Terörle mücadele ediyoruz şu anda şehitlerimiz var cenabı hak onlara rahmet etsin ve şefaatlerine nail etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda uluslar arası destek alan terör örgütleriyle mücadele ediyor. Üzülerek ifade ediyorum ama güya stratejik dostumuz olanlar ve dost demeye dilim varmıyor stratejik ortaklarımızın da gereğini yapmıyorlar. Uluslararası kuruluşlarda bir ve beraber olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri stratejik ortaklığa riayet etmedikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri’yle aslında bizim dedelerimiz Kore’de beraber yan yana çarpışmışlar asker arkadaşlığı hukukunu da hiçe sayıyorlar. Ve dünyanın büyük devleti olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri şu anda bütün dünyanın gözüne baka baka terör örgütü PYD ve YPG’yi desteklemeye devam ediyor" dedi. 
ANA MUHALEFET YOLLARA DÜŞTÜ ADALET ARIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne de değinen Topçu, şöyle devam etti:
"Ne garip bir şeydir biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün uzantısı etnik terör örgütü bölücü terör örgütünün uzantısı YPG’ye ve YPG’ye TIR'larla silah gönderirken sesini çıkarmayan ana muhalefet, MİT’in özgür Suriye ordusu Suriye’de namusunu geleceğini topraklarını savunmaya çalışanlara silah göndermesini ifşa eden birisi hukuk karşısında ceza aldı diye ana muhalefet yollara düştü adalet arıyor. Böyle garip günlerden geçiyoruz. Amerika zaten dünyanın gözü önünde burada bir terör örgütüne yüzlerce TIR'ı gönderiyor onunla ilgili tek bir cümlesi olmuyor. Böylesine ibretlik günlerden geçiyoruz. Gün aslında Çanakkale’de dedelerimiz hangi amaç ve gayenin etrafında durduysa o gündür. Bunu için muhalefetin de aklını başına alması gerekir. Şu anda skaklarda adalet aramanın zamanı değildir. Emperyal devletler medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’yı bir taraftan DEAŞ terör örgütüyle bir taraftan PKK ile diğer taraftan YPG ile PYD ile sıkıştırırken bizim her zamankinden daha fazla birliğimize ve beraberliğimize ihtiyacımız varken ana muhalefet partisi lideri bir akıl tutulmasıyla bir siyasi akıl tutulmasıyla hareket etme hakkı yoktur. TBMM milli iradenin tecelli ettiği yerdedir. Hak arama yeri meşru durumlarla ilgilidir. Sokakta hak aramak anarşinin, terörün davetlisidir. Bunu bilmeden yapıyorsa gaflet içerisindedir. Bilerek yapıyorsa küresel emperyal güçlerin ekmeğine yağ çalmaktadır. Bunu açıkça ifade ediyorum."

FOTOĞRAFLI
 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı - Ek fotoğraf
Şiddetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiliyor
DHA YURT BÜLTENİ 14
DHA İSTANBUL - ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Tunceli'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı (3)
Bakan Tüfenkci: Kimse Türkiye'nin istikrarını bozmak için heveslenmesin
DP Lideri Uysal: Kılıçdaroğlu yollara düşmüş ise iktidar şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
HDP'li Erdoğmuş: Sadece Kürt Halkı değil, insanlık kaybediyor
(Aktüel Görüntü) Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Kabus dolu günler geride kaldı
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Suriyeli grup, fabrika işçilerine taş ve sopalarla saldırdı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1217:1020:4822:39
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=