Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Ahbaz’larla oruç açtı

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Topçu Türk güvenlik güçlerinin

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Topçu Türk güvenlik güçlerinin hem içeride hem dışarıda uluslararası destek alan terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Wellborn Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Yalçın Topçu, Ahbaz Federasyonu Başkanı Ahmet Hapat, Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve Ahbaz derneği üyeleri katıldı. Burada yaptığıı konuşmada terör konusuna değinen Yalçın Topçu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin meseleleriyle ilgili birkaç söz söylemek isterim değerli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler aslında medeniyet coğrafyamız zor bir koridordan geçiyor. Tabii ki medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’da zor günlerden geçiyor. Terörle mücadele ediyoruz şu anda şehitlerimiz var cenabı hak onlara rahmet etsin ve şefaatlerine nail etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda uluslar arası destek alan terör örgütleriyle mücadele ediyor. Üzülerek ifade ediyorum ama güya stratejik dostumuz olanlar ve dost demeye dilim varmıyor stratejik ortaklarımızın da gereğini yapmıyorlar. Uluslararası kuruluşlarda bir ve beraber olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri stratejik ortaklığa riayet etmedikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri’yle aslında bizim dedelerimiz Kore’de beraber yan yana çarpışmışlar asker arkadaşlığı hukukunu da hiçe sayıyorlar. Ve dünyanın büyük devleti olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri şu anda bütün dünyanın gözüne baka baka terör örgütü PYD ve YPG’yi desteklemeye devam ediyor" dedi.

ANA MUHALEFET YOLLARA DÜŞTÜ ADALET ARIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne de değinen Topçu, şöyle devam etti:

"Ne garip bir şeydir biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün uzantısı etnik terör örgütü bölücü terör örgütünün uzantısı YPG’ye ve YPG’ye TIR'larla silah gönderirken sesini çıkarmayan ana muhalefet, MİT’in özgür Suriye ordusu Suriye’de namusunu geleceğini topraklarını savunmaya çalışanlara silah göndermesini ifşa eden birisi hukuk karşısında ceza aldı diye ana muhalefet yollara düştü adalet arıyor. Böyle garip günlerden geçiyoruz. Amerika zaten dünyanın gözü önünde burada bir terör örgütüne yüzlerce TIR'ı gönderiyor onunla ilgili tek bir cümlesi olmuyor. Böylesine ibretlik günlerden geçiyoruz. Gün aslında Çanakkale’de dedelerimiz hangi amaç ve gayenin etrafında durduysa o gündür. Bunu için muhalefetin de aklını başına alması gerekir. Şu anda skaklarda adalet aramanın zamanı değildir. Emperyal devletler medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’yı bir taraftan DEAŞ terör örgütüyle bir taraftan PKK ile diğer taraftan YPG ile PYD ile sıkıştırırken bizim her zamankinden daha fazla birliğimize ve beraberliğimize ihtiyacımız varken ana muhalefet partisi lideri bir akıl tutulmasıyla bir siyasi akıl tutulmasıyla hareket etme hakkı yoktur. TBMM milli iradenin tecelli ettiği yerdedir. Hak arama yeri meşru durumlarla ilgilidir. Sokakta hak aramak anarşinin, terörün davetlisidir. Bunu bilmeden yapıyorsa gaflet içerisindedir. Bilerek yapıyorsa küresel emperyal güçlerin ekmeğine yağ çalmaktadır. Bunu açıkça ifade ediyorum."

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