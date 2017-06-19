HDP'li Erdoğmuş: Sadece Kürt Halkı değil, insanlık kaybediyor

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, tutuklanan parti yöneticilileri ile vekillerle ilgili hükümete yönelik yaptığı eleştiride,

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, tutuklanan parti yöneticilileri ile vekillerle ilgili hükümete yönelik yaptığı eleştiride, “Sadece Kürt halkı kaybetmiyor. Kaybeden insanlıktır, vicdandır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il teşkilatları tarafından bir düğün salonunda verilen ftar yemeğine HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP ve DBP il yöneticileri ile partililer katıldı. İftar yemeğinden önce konuşan Erdoğmuş, yaşanan süreç ile ilgili olarak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Emekli müftü olduğunu hatırlatan Erdoğmuş, “Eğer izin verirseniz, kendi müftülük sıfatıma kavramları kullanarak sizinle zamanını değerlendirmek istiyorum. Hassas zamanlar için özellikle biz fitne tabirini kullanırız. Fitne kelimesi, hem örfi bir anlamı var hem de dini - ilmi anlamı var. Bu da sınav- imtihandır. Bunları birleştirerek diyoruz ki; hem bir sınavdan geçiyoruz toplum olarak hem de bu sınavdan geçerek fitne ve fesadın merkezindeyiz. Bizim partimiz, bizim hareketimiz, düşüncemiz iki karakterlidir. Birincisi buz gibi bir aklımız var. İkincisi, aynen onun karşısında sımsıcak bir yüreğimiz var. Bu yüreğimizle insanları tanımlar ve bu şekilde inanırken buz gibi aklımızla da olaylara karşı sürece son derece dikkatli olmak zorundayız" dedi.

HDP'li vekillere yönelik gözaltı ve tutuklamaları da değerlendiren Erdoğmuş, yaşanan süreçte sadece Kürt halkının kaybetmediğini belirterek, “Bingöl'den iktidara sesleniyoruz, siz kendinize yakışanı yapınız. Ama biz bu mübarek günlerde gittiğimiz bütün programlarda oruçlu ağzımızla gittiğimiz her yerde halkımızla dertleşirken bu ülkenin çıkış yolunun ancak ve ancak barışta olduğunu söyledik, söyleyeceğiz. Henüz dokunulmamış yaralarımız var. Biz bu kanayan yaramızla da diyoruz ki, sadece biz kaybetmiyoruz. Sadece Kürt halkı kaybetmiyor. Kaybeden insanlıktır, vicdandır. Bu sadece bizim için değil, İslam alemi de bundan muzdarip. HDP'yi bir gemiye benzetirseniz, kaptanı, mürettebatı, beyin takımı dediğimiz insanlar şu an limanda. Bizler bu fırtınalı havada, derin - büyük dalgalar içerisinde bu gemiyi birleşerek selamete ulaştırmak noktasında gayret etmek zorundayız" diye konuştu.

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