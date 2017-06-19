Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ANNESİ: KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI

ŞEHİT ANNESİ: KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit annesi Ayşe Erol'u ziyaret edip, taziyede bulundu. Şehit annesi Ayşe Erol, ''Yavrum ben dayanamıyorum kuzum. Vah yavrum vah. Kuzularım vah. Nasıl kıydılar kuzum. Evimiz ocağımız kapandı kaldı. Kimsem yok. Önce Allah'a sonra ona güvenirdik. Kolumuz, kanadımız kırıldı kuzum. Dayanılmaz buna'' diye ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı şehit annesi Ayşe Erol, oğlunun vasiyeti olduğunu belirterek, ''Şehit olursam, beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin diye vasiyet etti" dedi.

