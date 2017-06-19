DP Lideri Uysal: Kılıçdaroğlu yollara düşmüş ise iktidar şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı değerlendirmede,

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ana muhalefet lideri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet arıyorum' diyerek yolla düşmüş ise bu ülkede iktidarın demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde şapkasını önüne koyarak düşünmesi gereken gündeyiz" dedi.

DP Lideri Gültekin Uysal Eskişehir Gar Düğün Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Devlet eski bakanlarından İbrahim Yaşar Dedelek'in de katıldığı iftar yemeği sonrasında konuşan Gültekin Uysal, meclis zeminin işlememesi halinde siyasetin meclis dışına, sokağa taşacağını söyledi. Uysal şöyle devam etti:

"CUMHURİYET REJİMİ LÜTUF REJİMİ DEĞİLDİR"

"Bugün özellikle Ana Muhalefet lideri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet arıyorum' diyerek yolla düşmüş ise bu ülkede iktidarın demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde şapkasını önüne koyarak düşünmesi gereken gündeyiz. Ama bu sorumluluğu taşımayanların sıklıkla ifade ettikleri gibi 'Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu gelirde ilahi adalet Ömer'den sorar' diyenlerin bugün kendilerinde hiçbir sorumluk duymaksızın, başkalarına sorumluluğu, husumeti yönlendirerek bu sürecin içerisinden çıkabileceği kanaati içerisindeler. Çıkmış AKP Genel Başkanı Erdoğan diyor ki 'Bu yollarda yürümeniz iktidar partisinin bir lütfudur.' Ben de Eskişehir'imizde açık yüreklilikle söylüyorum; Cumhuriyet rejimi bir lütuf rejimi değildir. Lütuf alan, lütuf veren rejimi değildir. Cumhuriyet rejimi, kimliğine, kişiliğine, geçmişine bakmaksızın herkesin hak ve ödevlere sahip olduğu bir rejimin adıdır. Demokrasiyi konjonktüre bir program olarak anlayanların bir muhalefet ideolojisi olarak benimseyenlerin, demokrasiyi sonradan keşfetmiş, mühdedi demokratların geleceği yer lütuf olarak görme noktasıdır. Siyaset içerisinde eğer demokratik tehammüller işlemiyorsa, meclis zemini işlemiyorsa, meclis zeminindeki siyaset meclis dışına taşar, sokaklara toplumsal muhalefetle birleşir ve orada kendini ifade etmek mecburiyetinde kalır. Gönlümüz ister ki temsili demokrasi içerisinde bu talepler karşılık bulsun."

MUHALEFET ETMEYİ YASAKLI HALE GETİRME

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın FETÖ darbe girişimini fırsata dönüştürerek muhalefeti yasaklamaya çalıştığını öne sürdü. Uysal, konuşması şöyle tamamladı:

"Bugün hukuk rejimimizin ne hale geldiğini, hukuk rejimi içerisinde nefes alıp veren hakimler ve yargıçlar kendileri itiraf eder haldedir. 2010 referandumuyla devleti ele geçireceğiz diyerek yola çıkanların deyim yerindeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istihbarat organlarına, adalet mekanizmasına, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin bağışıklık sistemini elbirliği çökerttiler ve 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz, 10 yıllık AKP ve FETÖ terör örgütünün gayri resmi birlikteliğinin, gayri meşru sonucu olarak yaşanmış bir FETÖ darbesidir. İktidar sahipleri kendi sorumluluklarını, suç ortaklıklarını perdelemek adına, olağanüstü hal enstrümanlarıyla fırsata dönüştürerek muhalif unsurları tasfiye etmek, muhalefeti marjinalize etmek, muhalefeti en nihayetinde kriminalize ederek deyim yerindeyse fiilen muhalefet etmeyi yasaklı hale getirme yolunda ilerlemektedir. Bu noktada demokrasiye inanmış, cumhuriyete inanmış bu ülkenin vatandaşları olarak her birimizin sorumluluğu nefes alamaz hale getirildiğimiz demokrasinin ve hukukun asgari şartlarının bile bugün olmadığı bir dönemde açık yüreklilikle demokratik rejim için oksijenin bittiği gerçeğini haykırmak, haykırmak, haykırmak mecburiyetindeyiz."

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