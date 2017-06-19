Bakan Tüfenkci: Kimse Türkiye'nin istikrarını bozmak için heveslenmesin

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- SAKARYA-Bingöl Gönül Köprüsü programı kapsamında Bingöl'de verilen iftar yemeğine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- SAKARYA-Bingöl Gönül Köprüsü programı kapsamında Bingöl'de verilen iftar yemeğine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son günlerde yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri değerlendirerek, "Kimse Türkiye'nin istikrarını bozmak içinde heveslenmesin" dedi.

Bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Sakarya ve Bingöl AK Parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Tüfenkci, 2002 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirterek, "Bizim sıkıca tutunmamız gereken şey kardeşliğimizin temelindeki siyasi istikrarımızdır. Halk seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ilk adımı attık. Bu halk oylaması ile siyasi istikrarımızı takip ediyoruz. Yollar, Köprüler, iletişim ağları, organize sanayi bölgeleri, eğitim konusunda yapılan icraatlar bu ülkenin insanını kalkındırmak içindir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, tek lider, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi içerisinde hem ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz hem demokrasimizi büyütmeye çalışıyoruz, aynı zamanda da terörle mücadele ediyoruz. 2002'den bu yana AK Parti hükümetleri olarak bir yandan demokrasiyi geliştirirken bir yandan da ekonomiyi büyütüyoruz. Türkiye yabancı sermaye açısından cazip hale getirebilmek adına yatırım ortamlarını iyileştirirken bazı sanayi bölgelerini kalkınmak için türlü teşvikleri hayata geçirdik" diye konuştu.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI AZALDI"

İşsizlik rakamlarının azaldığını açıklayan Bakan Tüfenkci, “Türkiye birçok devleti ve kuruluşu şaşırtarak yüzde 5 büyümeyi sizler sayesinde gerçekleştirdi. 15 Temmuz gibi bir gecede hainler ile karşı karşıya kalan bu millet, tarihi bir zafere imza attı. İnşallah 2017'nin ilerleyen zamanların bu büyüme oranlarını sürdüreceğiz." dedi.

"KİMSE, TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINI BOZMAK İÇİN HEVESLENMESİN"

Konuşmasının son bölümünde katar konusuda değinen Bakan Tüfenkçi, şunları söyledi:

“Türkiye dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında Katar'ında yanında oldu. Onların ihtiyaçlarını yine Türkiye giderdi onlara kol kanat açtı. Körfez ülkelerine de umut ışığı oldu. Türkiye umut olmaya devam ediyor. Biz terörle mücadele edeceğiz, biz ekonomik terörle mücadele edeceğiz. Biz işsizlik ile mücadele edeceğiz. Biz adaleti sağlayacağız nerede araması gerekiyorsa orada arayacağız. Türkiye ekonomik anlamda yükseldiği zaman birileri gibi milleti sokağa dökmeyeceğiz. Sokağa çağırmayacağız. Bu millet bize sokağa çıkın diye oy vermiyor, bize millet mecliste görevinizi yapın diye oy veriyor."

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