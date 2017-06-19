Tunceli'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİT NAAŞI ELAZIĞ'A UĞURLANDI

ŞEHİT NAAŞI ELAZIĞ'A UĞURLANDI

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi kırsalında operasyon yürüten İlçe Jandarma Komtanlığı'na bağlı birliklere teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Erol'un naaşı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen trenle Elazığ'a uğurlandı. Hastanede düzenlenen törene Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih karataş, Cumhriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile bazı yetkililer katıldı. Elazığ'da yarın düzenlenecek törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ahmet Erol'un naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Konya Seydişehir'e uğurlanacak.

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