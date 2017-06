DHA YURT BÜLTENİ 14

Konya'ya şehit ateşi düştü(2)

ŞEHİDİN VASİYETİ

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit annesi Ayşe Erol'u ziyaret edip, taziyede bulundu.

Ağıtlar yakan gözü yaşlı şehit annesi Ayşe Erol, " Yavrum ben dayanamıyorum kuzum. Vah yavrum vah. Kuzularım vah. Nasıl kıydılar kuzum. Evimiz ocağımız kapandı kaldı. Kimsem yok. Önce Allah'a sonra ona güvenirdik. Kolumuz, kanadımız kırıldı kuzum. Dayanılmaz buna."dedi.

Başkan Tutal, şehidin cenazesinin nereye defnedilmesini istediklerini sordu. Bunun üzerine anne Ayşe Erol, oğlunun vasiyeti olduğunu hatırlatarak, "Şehit olursam, beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin diye vasiyet etti."dedi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Topçu, Ahbaz’larla oruç açtı

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Topçu Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda uluslar arası destek alan terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Wellborn Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Yalçın Topçu, Ahbaz Federasyonu Başkanı Ahmet Hapat, Kocaeli Ahbaz Derneği başkanı Hasan Konca ve Ahbaz derneği üyeleri katıldı. Şuanda şehitler olduğunu ve terörle mücadele ettiklerini söyleyen Yalçın Topçu konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin meseleleriyle ilgili birkaç söz söylemek isterim değerli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler aslında medeniyet coğrafyamız zor bir koridordan geçiyor. Tabii ki medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’da zor günlerden geçiyor. Terörle mücadele ediyoruz şu anda şehitlerimiz var cenabı hak onlar rahmet etsin ve şefaatlerine nail etsin. Türk silahlı kuvvetleri güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda uluslar arası destek alan terör örgütleriyle mücadele ediyor. Üzülerek ifade ediyorum ama güya stratejik dostumuz olanlar ve dost demeye dilim varmıyor stratejik ortaklarımızın da gereğini yapmıyorlar. Uluslararası kuruluşlarda bir ve beraber olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri stratejik ortaklığa riayet etmedikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri’yle aslında bizim dedelerimiz Kore’de beraber yan yana çarpışmışlar asker arkadaşlığı hukukunu da hiçe sayıyorlar. Ve dünyanın büyük devleti olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri şu anda bütün dünyanın gözüne baka baka terör örgütü PYD ve YPG’yi desteklemeye devam ediyor." dedi.

ANA MUHALEFET YOLLARA DÜŞTÜ ADALET ARIYOR

Ana muhalafetin aradığını söyleyen Topçu, "Ne garip bir şeydir biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün uzantısı etnik terör örgütü bölücü terör örgütünün uzantısı YPG’ye ve YPG’ye tırlarla silah gönderirken sesini çıkarmayan ana muhalefet, MİT’in özgür Suriye ordusu Suriye’de namusunu geleceğini topraklarını savunmaya çalışanlara silah göndermesini ifşa eden birisi hukuk karşısında ceza aldı diye ana muhalefet yollara düştü adalet arıyor. Böyle garip günlerden geçiyoruz Amerika zaten dünyanın gözü önünde burada bir terör örgütüne yüzlerce tırı gönderiyor onunla ilgili tek bir cümlesi olmuyor. Böylesine ibretlik günlerden geçiyoruz. Gün aslında Çanakkale’de dedelerimiz hangi amaç ve gayenin etrafında durduysa o gündür. Gün aslında Sakarya da Dumlupınar da Mustafa Kemal'in arkasında dedelerimiz hangi gayeyle durduysa gün o gündür Türkiye’de Abazıyla Türkmeniyle Çerkeziyle Lazıyla Kürdüyle Alevisiyle sunisiyle ay yıldızlı al bayrak altında bin umum düşmana tek yumruk olma günüdür. Bunu için muhalefetin de aklını başına alması gerekir. Şu anda skaklarda adalet aramanın zamanı değildir. Emperyal devletler medeniyet coğrafyamızın medinesi olan Ankara’yı bir taraftan DEAŞ terör örgütüyle bir taraftan PKK ile diğer taraftan YPG ile PYD ile sıkıştırırken bizim her zamankinden daha fazla birliğimize ve beraberliğimize ihtiyacımız varken ana muhalefet partisi lideri bir akıl tutulmasıyla bir siyasi akıl tutulmasıyla hareket etme hakkı yoktur. " diye konuştu.

TBMM MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİĞİ YERDİR

Hak arama Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söylene Topçu, " Milli iradenin tecelli ettiği yerdedir. Hak arama yeri meşru durumlarla ilgilidir. Sokakta hak aramak anarşinin sokakta hak aramak terörün davetlisidir. Bunun bilmeden yapıyorsa gaflet içerisindedir. Bilerek yapıyorsa küresel emperyal güçlerin ekmeğine yağ çalmaktadır. Bunu açıkça ifade ediyorum. Ama netice itibariye her milletin her devletin bir kaderi vardır. Bizim milletimizin de bir kaderi var bu kaderi ancak yazan bozar. Nasıl ki Çanakkale’yi atlattıysak Sakarya’da Dumlupınar da onların o gün ellerindeki kullandıkları piyon silahı yunanı denize döktüysek bugün de FETÖ’lerini de PKK’larını da YPG’lerini de nasıl ki açtıkları çukurlara it gibi gömdük nasıl ki 15 Temmuz da üstümüzden uçan o jetlerini başlarına geçirdik. Her türlü tezgahlarını bir ve beraber inşallah yine başlarına geçireceğiz"

Bakan Avcı stadyumdaki iftar yemeğine katıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Belediyesi tarafından eski Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen iftar yemeğine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı katıldı. Yağmur nedeniyle yemek ikramı çim saha yerine kapalı tribünde yapıldı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından eski Atatürk Stadyumu'nda iftar yemeği verildi. Yemeğe Bakan Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Sivrihisar Belediye Başkanı Ak Parti'li Hamid Yüzügüllü ile çok sayıda kişi katıldı. İftar yemeği için çim saha içerisine masalar kuruldu. Ancak yağan yağmur nedeniyle davetliler kapalı tribüne alındı ve burada yemek ikramında bulunuldu. Bakan Avcı da Vali Azmi Çelik ile birlikte tribünde yemek yedi.

İftar yemeğinin ardından bakan Nabi Avcı yaptığı konuşmada Babalar Günü'nü kutladı. Avcı şöyle dedi:

"Bugün Babalar Günü. Dolayısıyla ben de Sivrihisarlı hemşerilerimin şahsında bütün babaların, büyük babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Ahrete göçmüş babalarımızı, büyük babalarımızı, dedelerimizi, ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Bu güzel iftar daveti için de başta belediye başkanımız Hamid Yüzügüllü olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyorum. Hamid bey projeci bir belediye başkanı. Her zaman A planı, B planı var. Böyle olursa şöyle yaparım, olmazsa böyle yaparım hazırlıklarıyla tanıdığımız bir belediye başkanı. Bugün de o pratikliğini gösterdi ve yağmur karşında hemen çözümünü üretti, yine bizi bir araya getirdi buluşturdu. Ramazan ayının ve bu iftarların birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmesini yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum."

Konuşmaların ardından Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan, Bakan Nabi Avcı'ya Babalar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Bakan Tüfenkci: Kimse Türkiye'nin istikrarını bozmak için heveslenmesin

SAKARYA-Bingöl Gönül Köprüs programı kapsamında Bingöl'de verilen iftar yemeğine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, son günlerde yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri değerlendirerek, "Kimse Türkiye'nin istikrarını bozmak içinde heveslenmesin" dedi.

Bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Sakarya ve Bingöl AK Parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Tüfenkci, 2002 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirterek, , “Bizim sıkıca tutunmamız gereken şey kardeşliğimizin temelindeki siyasi istikrarımızdır. Halk seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ilk adımı attık. Bu halk oylaması ile siyasi istikrarımızı takip ediyoruz. Bizler sizler için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Yollar, Köprüler, iletişim ağları, organize sanayi bölgeleri, eğitim konusunda yapılan icraatlar bu ülkenin insanını kalkındırmak içindir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Tek lider, tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet ilkesi içerisinde hem ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz hem demokrasimizi büyütmeye çalışıyoruz, aynı zamanda da terörle mücadele ediyoruz. 2002'den bu yana AK Parti hükümetleri olarak bir yandan demokrasiyi geliştirirken bir yandan da ekonomiyi büyütüyoruz. Türkiye yabancı sermaye açısından cazip hale getirebilmek adına yatırım ortamlarını iyileştirirken bazı sanayi bölgelerini kalkınmak için türlü teşvikleri hayata geçirdik. Biliyoruz bu bölge için cazibe merkezleri son derece önemli. Bunun için kalkınma bakanlığımız bir araya geldi. İnşallah bayramdan sonra bunu sizlerle paylaşacaklarını düşünüyorum" dedi.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI AZALDI"

Konuşmasında işsizlik rakamlarının azaldığını da anlatan Bakan Tüfenkci, “Türkiye birçok devleti ve kuruluşu şaşırtarak yüzde 5 büyümeyi sizler sayesinde gerçekleştirdi. 15 Temmuz gibi bir gecede hainler ile karşı karşıya kalan bu millet, tarihi bir zafere imza attı. İnşallah 2017'nin ilerleyen zamanların bu büyüme oranlarını sürdüreceğiz. İnşallah yılsonuna doğru hem enflasyonu hem de işsizleri tek rakamlı hanelere indirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımızın önderliğinde hükümetimizin aldığı teşvik kararlı ile birlikte işsizlik oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını göreceksiniz. Geçtiğimiz yılın mart ayına oranla bu yıl 500 bin kişiye iş kurmuş olduk. Nisan ayı istihdam oranlarına baktığımızda yüzde 11 gibi bir oranla işsizliği düşürmüş olduk. Yıl sonuna kadar da dolardaki stabil hali korumaya gayret göstereceğiz. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin bu coğrafyanın kıymetini bilelim" diye konuştu.

"KİMSE, TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINI BOZMAK İÇİN HEVESLENMESİN"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin Katar'ın yanında yer aldığını anlatan Bakan Tüfenkçi, şöyle konuştu:

“Türkiye dün olduğu gibi bugünde mazlumun yanında Katar'ında yanında oldu. Onların ihtiyaçlarını yine Türkiye giderdi onlara kol kanat açtı. Körfez ülkelerine de umut ışığı oldu. Türkiye umut olmaya devam ediyor. Biz terörle mücadele edeceğiz, biz ekonomik terörle mücadele edeceğiz. Biz işsizlik ile mücadele edeceğiz. Biz adaleti sağlayacağız nerede araması gerekiyorsa orada arayacağız. Türkiye ekonomik anlamda yükseldiği zaman birileri gibi milleti sokağa dökmeyeceğiz. Sokağa çağırmayacağız. Bu millet bize sokağa çıkın diye oy vermiyor, bize millet mecliste görevinizi yapın diye oy veriyor. Kim ne yaparsa yapsın bizler asla bu oyunlara gelmeyeceğiz. FETÖ'nün de FETÖ'nün yandaşlarının da oyunlarını biliyoruz, onları tanıyoruz kimse de Türkiye'nin istikrarını bozmak içinde heveslenmesin."

HDP'li Erdoğmuş: Sadece Kürt Halkı değil, insanlık kaybediyor

BİNGÖL'de partisinin iftar yemeğinde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sadece Kürt halkı kaybetmiyor. Kaybeden insanlıktır, vicdandır" dedi.

Bir düğün salonunda Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il teşkilatları tarafından verilen ftar yemeğine HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP ve DBP il yöneticileri ile partililer katıldı.

İftar yemeğinden önce bir konuşma yapan HDP'li Erdoğmuş, yaşanan süreç ile ilgili olarak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Emekli müftü olduğunu hatırlatan HDP'li Erdoğmuş, “Eğer izin verirseniz, kendi müftülük sıfatıma kavramları kullanarak sizinle zamanını değerlendirmek istiyorum. Hassas zamanlar için özellikle biz fitne tabirini kullanırız. Fitne kelimesi, hem örfi bir anlamı var hem de dini - ilmi anlamı var, bu da sınav imtihandır. Bunları birleştirerek diyoruz ki hem bir sınavdan geçiyoruz toplum olarak hem de bu sınavdan geçerek fitne ve fesadın merkezindeyiz. Bizim partimiz, bizim hareketimiz, düşüncemiz iki karakterlidir. Birincisi buz gibi bir aklımız var. İkincisi, aynen onun karşısında sımsıcak bir yüreğimiz var. Bu yüreğimizle insanları tanımlar ve bu şekilde inanırken buz gibi aklımızla da olaylara karşı sürece son derece dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Partilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları da değerlendiren Erdoğmuş, yaşanan süreçte sadece Kürt halkının kaybetmediğini belirterek, “Bingöl'den iktidara sesleniyoruz, siz kendinize yakışanı yapınız. Ama biz bu mübarek günlerde gittiğimiz bütün programlarda oruçlu ağzımızla gittiğimiz her yerde halkımızla dertleşirken bu ülkenin çıkış yolunun ancak ve ancak barışta olduğunu söyledik, söyleyeceğiz. Henüz dokunulmamış yaralarımız var. Biz bu kanayan yaramızla da diyoruz ki, sadece biz kaybetmiyoruz. Sadece Kürt halkı kaybetmiyor. Kaybeden insanlıktır, vicdandır. Bu sadece bizim için değil, İslam alemi de bundan muzdarip. HDP'yi bir gemiye benzetirseniz, kaptanı, mürettebatı, beyin takımı dediğimiz insanlar şu an limanda. Bizler bu fırtınalı havada, derin - büyük dalgalar içerisinde bu gemiyi birleşerek selamete ulaştırmak noktasında gayret etmek zorundayız" diye konuştu.

Baydemir: Ankara'dan İstanbul'a yürünüyorsa, bu Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucudur

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucu olduğunu söyledi.

Osman Baydemir, Adıyaman'da partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı. Baydemir, terör örgütü DEAŞ'ın barbarlığının kaybedeceğini belirterek, Ortadoğu coğrafyasında eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin kapısının bir kez daha aralanacağını kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına da değinen Baydemir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başladığı yürüyüşün Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucu olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Rakka inşallah sonun başlangıçlardan bir tanesi olacaktır. Hani diyorlardı ya 'Kobani düştü, düşecek.' Kobani düşmedi ama onların maskesi düştü. 'Rakka düştü, düşecek' ve DEAŞ barbarlığı kaybedecek. Ortadoğu coğrafyasında eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin kapısı bir kez daha aralanma imkanına sahip olacak, bir kez daha aralanmış olacak. Eş Genel Başkanım, dostum, kardeşim, başkanım Selahattin Demirtaş, cezaevine girdiği ilk günden bugüne değil, aslında insan hakları mücadelesine başladığı günden bugüne değil, legal demokratik siyasette onurlu barış bayrağını özgürlük bayrağını sırtladığı günden bugüne değil, her topluma şu mesajı verdi; cesaret bulaşıcıdır. Bugün Türkiye'de eğer Ankara'dan İstanbul'a yürünüyorsa, bu Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesarettin sonucudur. Aşk olsun sana genel başkanım aşk olsun. Aşk olsun ki sana, orada bile önünü açıyorsun, yol açıyorsun."

Destici: Sayın Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'dan yürüyüşe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokratik hakkının kullandığını ancak, 'Bütün dünya bizi duysun ki, biz kendi ülkemizde bir dikta yönetimi ile yönetiliyoruz' açıklamasını kabul etmediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar krizine ilişkin konuşan Destici, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayanların önce aynaya bakması gerektiğini söyledi. Destici, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretinin hemen ardından Katar'a karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından teröre destek veriyor suçlamasıyla ambargo uygulanmaya başlandı. Katar DEAŞ ve El Kaide ile tüm dünya ile birlikte mücadele ediyor. PKK, PYD, YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yar alıyor. Buna rağmen ABD ve destekçileri Katar'ı teröre destek vermek ile suçluyor. Eğer teröre destek veren ülke aranıyorsa ABD aynaya baksın. Her gün TIR'larla PYD ve YPG'ye silah gönderen Katar değil; ABD, Rusya ve İsrail'dir."

'KILIÇDAROĞLU DEMOKRATİK HAKKINI KULLANIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başladığı yürüyüşe de değinen Destici, Kılçdaroğlu'nun demokratik hakkını kullandığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun yürümesine itiraz etmiyoruz, biz yürüyüşü başlatırken yaptığı konuşmada, 'Bütün dünya bizi duysun ki, biz kendi ülkemizde bir dikta yönetimi ile yönetiliyoruz' diye yaptığı açıklamaya itiraz ediyoruz. Bu cümleleri sehven söylenmiş ise düzeltmelidir, bilerek söylenmişse bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu iktidar, millet iradesi ile seçilmiştir ve herkes millet iradesine saygı duymak zorundadır" diye konuştu.

DP Lideri Uysal: Kılıçdaroğlu yollara düşmüş ise iktidar şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ana muhalefet lideri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet arıyorum' diyerek yolla düşmüş ise bu ülkede iktidarın demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde şapkasını önüne koyarak düşünmesi gereken gündeyiz" dedi.

DP Lideri Gültekin Uysal Eskişehir Gar Düğün Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Devlet eski bakanlarından İbrahim Yaşar Dedelek'in de katıldığı iftar yemeği sonrasında konuşan Gültekin Uysal, meclis zeminin işlememesi halinde siyasetin meclis dışına, sokağa taşacağını söyledi. Uysal şöyle devam etti:

"CUMHURİYET REJİMİ LÜTUF REJİMİ DEĞİLDİR"

"Bugün özellikle Ana Muhalefet lideri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet arıyorum' diyerek yolla düşmüş ise bu ülkede iktidarın demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde şapkasını önüne koyarak düşünmesi gereken gündeyiz. Ama bu sorumluluğu taşımayanların sıklıkla ifade ettikleri gibi 'Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu gelirde ilahi adalet Ömer'den sorar' diyenlerin bugün kendilerinde hiçbir sorumluk duymaksızın, başkalarına sorumluluğu, husumeti yönlendirerek bu sürecin içerisinden çıkabileceği kanaati içerisindeler. Çıkmış AKP Genel Başkanı Erdoğan diyor ki 'Bu yollarda yürümeniz iktidar partisinin bir lütfudur.' Ben de Eskişehir'imizde açık yüreklilikle söylüyorum; Cumhuriyet rejimi bir lütuf rejimi değildir. Lütuf alan, lütuf veren rejimi değildir. Cumhuriyet rejimi, kimliğine, kişiliğine, geçmişine bakmaksızın herkesin hak ve ödevlere sahip olduğu bir rejimin adıdır. Demokrasiyi konjonktüre bir program olarak anlayanların bir muhalefet ideolojisi olarak benimseyenlerin, demokrasiyi sonradan keşfetmiş, mühdedi demokratların geleceği yer lütuf olarak görme noktasıdır. Siyaset içerisinde eğer demokratik tehammüller işlemiyorsa, meclis zemini işlemiyorsa, meclis zeminindeki siyaset meclis dışına taşar, sokaklara toplumsal muhalefetle birleşir ve orada kendini ifade etmek mecburiyetinde kalır. Gönlümüz ister ki temsili demokrasi içerisinde bu talepler karşılık bulsun."

MUHALEFET ETMEYİ YASAKLI HALE GETİRME

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın FETÖ darbe girişimini fırsata dönüştürerek muhalefeti yasaklamaya çalıştığını öne sürdü. Uysal, konuşması şöyle tamamladı:

"Bugün hukuk rejimimizin ne hale geldiğini, hukuk rejimi içerisinde nefes alıp veren hakimler ve yargıçlar kendileri itiraf eder haldedir. 2010 referandumuyla devleti ele geçireceğiz diyerek yola çıkanların deyim yerindeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istihbarat organlarına, adalet mekanizmasına, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin bağışıklık sistemini elbirliği çökerttiler ve 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz, 10 yıllık AKP ve FETÖ terör örgütünün gayri resmi birlikteliğinin, gayri meşru sonucu olarak yaşanmış bir FETÖ darbesidir. İktidar sahipleri kendi sorumluluklarını, suç ortaklıklarını perdelemek adına, olağanüstü hal enstrümanlarıyla fırsata dönüştürerek muhalif unsurları tasfiye etmek, muhalefeti marjinalize etmek, muhalefeti en nihayetinde kriminalize ederek deyim yerindeyse fiilen muhalefet etmeyi yasaklı hale getirme yolunda ilerlemektedir. Bu noktada demokrasiye inanmış, cumhuriyete inanmış bu ülkenin vatandaşları olarak her birimizin sorumluluğu nefes alamaz hale getirildiğimiz demokrasinin ve hukukun asgari şartlarının bile bugün olmadığı bir dönemde açık yüreklilikle demokratik rejim için oksijenin bittiği gerçeğini haykırmak, haykırmak, haykırmak mecburiyetindeyiz."

Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı

KONYA'da iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkana silahlı kavga da 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 01 EIF 89 plakalı otomobilden inen 30 yaşındaki Ali Sönmez ve beraberindeki arkadaşı Faruk Sarı, peşlerinden gelen otomobildeki Niyazi Hoşnut ve 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Sönmez, tabancasıyla gurubun üzerine ateş açtı. Bunun üzerine Niyazi Hoşnut'ta tabancasıyla Ali Sönmez'e ve Faruk Sarı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybederken, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Niyazi Hoşnut, Yaşar Nayernazlı, Cemal Renklioğlu ve Bayram Hoşnut, kendi otomobilleriyle gittikleri özel hastanelerde polis tarafından gözaltına alındı. Ali Sönmez'in cesedi otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kondu. Olay yerinde 2 adet de tabanca ele geçirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaymakam Öztürk şehit ailesiyle birlikte iftar açtı



VAN'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk eşi Zuhal Öztürk ile birlikte şehit güvenlik korucusu Cihangir Yıldız'ın evine misafir olarak iftar açtı.

Ramazan nedeniyle çeşitli etkinlikler yapan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, şehit ailelerini de unutmadı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk eşi Zuhal Öztürk ile birlikte 2016 yılında Başkale’nin İran sınırındaki Oğulveren Mahallesi’nde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cihangir Yıldız Hafiziye Mahallesindeki evine misafir oldu. Burada şehit ailesiyle birlikte iftar açan Öztürk, şehit yakınlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Burada konuşan Öztürk, "Bizler şehit ailelerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Millet olarak şehitlerimize minnettarız. Onlar sayesinde biz buralardayız. Onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Şehit korucu Cihangir Yıldız'ın oğlu Hayrettin Yıldız babasının 2016 yılında teröristlerce şehit edildiğini ve tabutunu üstündeki Türk Bayrağı'nı eve astıklarını belirterek, Kaymakam ve Başkan Vekili Öztürk'ün kendilerin yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

