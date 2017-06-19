Şiddetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler gecikmeli olarak yapıldı. Atlasglobal Hava Yolları'nın uçağına da yıldırım isabet etti.

Yoğun yağışın etkisiyle elektrik yüklü bulutlar nedeniyle CB (cumulonimbus) uçaklar her iki havalimanına iniş yapmakta zorlandı. Bu yüzden uçaklar belli bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada, karşı meydanlardan İstanbul' a gelmesi gereken uçaklara, Türkiye genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, 40 dakika kalkış izni verilmedi. Bu yüzden seferler gecikmeli olarak yapılıyor.



ÇORLU'YA İNDİLER

Yağış nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'na inmesi gereken Onur Hava Yolları'nın Trabzon ile Türk Hava Yolları'nın Hamburg ve Bodrum'dan gelen uçakları Çorlu Havalimanı'na indi.



YILDIRIM İSABET ETTİ

Atatürk Havalimanı'ndan Atlasglobal Hava Yolları'nın bu akşam saat 23.00'da kalkan KK-6794 sefer sayılı Tiflis'e giden uçağı ise, kalkışında kısa bir süre sonra yıldırım isabet etmesi sonucu havalimanı'na geri döndü. Yolcular başka bir uçakla gecikmeli olarak Tiflis'e gönderildi



NEDEN ETKİLENİYOR

Kısaca CB (kümülonimbus-cumulonimbus) olarak adlandırılan bu tür bulutlar, uçakların sistemlerine zarar verebilecek düzeyde elektrik yüküne sahip. Pilotlar bu tür bulut oluşumlarının içine girmiyor. Etraflarından dolaşarak uçuyor. Ancak CB bulutları bazen uçaklar emniyet mesafesini korusa bile uçakların yoğun olarak elektrik kullandığı radar veya avionik sistemlerine zarar verebiliyor.