DHA DIŞ HABER - ABD Ordusu Suriye Rejimi'ne ait savaş uçağını düşürdü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği yaptığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bulunduğu bölgeyi bombalayan Suriye

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği yaptığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bulunduğu bölgeyi bombalayan Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Amerikan ordusuna ait F-18 Super Hornet tipi uçağın Suriye hükümetine ait S-22 tipi uçağı düşürdüğü bildirildi. Suriye uçağının, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) savaşçılarının bulunduğu bölgeyi bombalaması üzerine hedef alındığı ve Tabka kenti semalarında uçağın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Pentagon'un yazılı açıklamasında, "Koalisyonun görevi IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratmaktır. Koalisyon Suriye rejimi, Rus ya da rejim yanlısı güçlerle çatışma niyetinde değildir. Ancak koalisyon güçlerini ve ortaklarımızı her türlü tehdide karşı savunmakta da tereddüt etmeyecektir" dedi.