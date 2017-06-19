DHA DIŞ HABER - Fransa'da, Macron'un partisi tek başına iktidar

Engin AKGÜRBÜZ / LYON, 18 Haziran (DHA) - Fransa'da ikinci turu dün yapılan milletvekili seçimleri Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un partisi Le Republique En Marche'ın ezici galibiyeti ile

Engin AKGÜRBÜZ / LYON, 18 Haziran (DHA) - Fransa'da ikinci turu dün yapılan milletvekili seçimleri Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un partisi Le Republique En Marche'ın ezici galibiyeti ile neticelendi.

Fransa'nın Ulusal Meclisini oluşturan 577 milletvekilinden 360'ını alarak salt çoğunluğu tek başına elde eden Le Republique En Marche Partisi 5 sene boyunca dışardan desteğe ihtiyacı olmadan Fransa'yı yönetecek.

LE PEN, MİLLETVEKİLİ OLDU

Aşırı sağcı Front National partisinin başkanı Marinne Le Pen ise aday olduğu Fransa'nın kuzeyindeki Henin Beaumont şehrinden milletvekili seçildi. Marinne Le Pen ile birlikte aşırı sağcı Front National Partisi Ulusal Meclis'e 6 milletvekili sokmayı başardı.

Seçim sonuçlarına göre, En Marche Partisi 360, Sosyalist Parti 46, Cumhuriyetçiler 133, Komünist Partisi ile La France İnsoumise Partisi ise beraber 26 milletvekiline sahip oldu.