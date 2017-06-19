DHA DIŞ HABER - Londra'da kamyonet yayların arasına daldı, çok sayıda kişi yaralı

Aynur TATTERSALL / LONDRA, 19 Haziran (DHA) - Londra'da Finsbury Park Camisi yakınında bir kamyonet yayların arasına dalarak birçok kişiyi ezdi. Şehirde terör alarmı verilmesine neden olan

Aynur TATTERSALL / LONDRA, 19 Haziran (DHA) - Londra'da Finsbury Park Camisi yakınında bir kamyonet yayların arasına dalarak birçok kişiyi ezdi. Şehirde terör alarmı verilmesine neden olan olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Londra Metropolitan polisinin aktardığı bilgilere göre, başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park bölgesinde bir kamyonet cami yakınlarında bulunan yayaları ezdi. Londra polisi, Finsbury Park'taki olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını belirtirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi.

BBC televizyonu son dakika olarak verdiği haberde olayda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyadan alınan kişilerin paylaştığı cep telefonu görüntüleri