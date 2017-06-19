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DHA YURT BÜLTENİ - 15

19 Haziran 2017 04:15

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 01.41'de, merkez üssü Ege Denizi olan, yerin 16.74 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre, dün akşam 20.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)
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Gölbaşı'nda 1600 yıllık mozaik bulundu
 
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde çiftçilik yapan 2 kardeş tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen  mozaik bulundu.
İlçede çiftçilik yapan Kemal ve Mehmet A., tarlada çalıştıkları sırada Roma dönemine ait M.Ö. 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen mozaik buldu. İki kardeşin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından mozaik, Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeologlar tarafından yapılan incelemede mozaiğin 1600 yıllık olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ahmet KORKMAZ / GÖLBAŞI (Adıyaman),(DHA)

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