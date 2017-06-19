Bakan Çavuşoğlu, Makedonya'da iftar programına katıldı

Eyüp SALİH / ÜSKÜP,19 Haziran 2017 ( DHA ) - Makedonya'da bir dizi görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam bir iftar programına katıldı. Bakan

Eyüp SALİH / ÜSKÜP,19 Haziran 2017 ( DHA ) - Makedonya'da bir dizi görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam bir iftar programına katıldı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Avrupa'ya Makedonya'daki farklı etnik grupların kardeşliğini ve hoşgörüsünü örnek gösterdi.

Üsküp Büyükelçiliğin himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) destekleriyle Makedonya - Türkiye Ticaret Odası MATTO ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları (MATÜSİTEB) işbirliğinde iftar yemeği düzenlendi. Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili, Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin de katıldığı iftar programında Bakan Çavuşoğlu bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmadan şu ifadeleri kullandı.

"Makedonya'yı Makedonya yapan budur. Farklı etnik ve dini grupların uyum içinde, dayanışma içinde Makedonya için yaşaması. Bugün İslam karşıtlığının, İslam düşmanlığının, Hristiyan karşıtlığının, anti semitizmin, hoşgörüsüzlüğün, ırkçılığın hızlı bir şekilde artış gösterdiği Avrupa'ya Makedonya'yı örnek almasını tavsiye ediyoruz. Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun da Makedonya devletine nasıl bağlı olduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, NATO üyeliği de dahil her alanda Makedonya'ya desteklerini sürdüreceklerini, çünkü Makedonya'nın bunu herkesten daha fazla hak ettiğini ifade etti.