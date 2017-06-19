DHA DIŞ HABER - DEAŞ'ın saldırılarını engellemek için hendek kazdılar

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU-TUZHURMATU-IRAK / 19 Haziran,(DHA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi teröristlerin Irak'ta Diyale şehir merkezine sızmalarını engellemek ve güvenlik ihlallerine son vermek

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU-TUZHURMATU-IRAK / 19 Haziran,(DHA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi teröristlerin Irak'ta Diyale şehir merkezine sızmalarını engellemek ve güvenlik ihlallerine son vermek amacıyla Diyale'ye bağlı El Uzaym kasabası yakınında hendek kazılmaya başlandı. Hendek Bağdat-Kerkük karayolu boyunca kazılacak.

Diyale'ye bağlı El Halis ilçesi Kaymakamı Udey El Hadran basına verdiği demeçte, El Uzaym kasabası yakınında hendek kazılmaya başlandığını söyledi. El Hadran, teröristlerin ve bomba yüklü araçların Diyale'nin şehir merkezine sızmasını engellemek amacıyla hendek kazıldığını belirtti. Bölgede görevli bir asker ise, kazılan hendeğin Selahattin'in El Mıteybice ve diğer bölgelerden teröristlerin ve bomba yüklü araçların Diyale'nin şehir merkezine girişini engelleyeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Diyale'de daha önce meydana gelen patlama yerinden kareler

-Bağdat-Kerkük karayolu boyunca hendek kazılmaya başlandı

-Emniyet güçleri tarafından korunan dozerler hendek kazıyor

-2 röportaj