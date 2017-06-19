(Görüntülü Haber) Midyat'ta tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı 4 ölü 13 yaralı (1)

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19 Haziran 2017 10:43
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Uluslar arası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ile ..
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19 Haziran 2017 10:17
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ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
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SAKARYA
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SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
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