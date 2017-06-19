(Görüntülü Haber) Truva'ya Uzak Doğulu turist ilgisi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'ye bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Truva Ören Yeri, Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu görülen antik kenti, ilk 5 ayda 98 bin 330 turist ziyaret etti. Çinli turistler de antik kente büyük ilgi gösterdi.UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Truva Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Truva Ören Yeri, 500 bine ulaşan yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi oluyor.Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873 yılında yurt dışına kaçırılan hazinelerin önemli bölümü Rusya'nın Moskova kentindeki Puşkin Müzesi'nde sergilenmesine rağmen, girişteki sembolik tahta atı ve 9 ayrı katmandan günümüze ulaşan kalıntılarıyla Truva, dünyanın farklı kıtalarından pek çok turistin ilgisini çekiyor. Bu özelliği ise, Truva'ya ilgiyi hiçbir zaman bitirmiyor. Batılı turist ziyareti sayısında son yıllarda düşüş görülse de Uzak Doğu ülkelerinin Truva'ya olan ilgisi azalmıyor. Japonya, Kore, Tayvan ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce turist antik kenti gezmeye geliyor.ÇİNLİ TURİST AKINITruva'ya olan ziyaretçi trafiği yaz aylarıyla birlikte yeniden artmaya başladı. Özellikle son yıllarda Truva'ya gelen Çin ve Tayvanlı turistlerin sayısında artış görüldü. Son olarak geçtiğimiz gün antik kente Çinli turist akını oldu. Gruplar halinde peş peşe gelen Çinli turistler, rehberleri eşliğinde Truva'ya gezerek, 5 bin yıllık kalıntılar arasında adeta tarihe bir yolculuk yaptı. Günümüze kadar ulaşan eserleri büyük bir şaşkınlıkla inceledi. Bol bol selfie yapan Çinli turistlerin antik kente olan hayranlığı dikkat çekti. 30 kişilik Çinli turist kafilesine Truva'yı gezdiren profesyonel turist rehberi Gökhan Bircan, önceki yıllarda antik kente sıklıkla Japonlar'ın geldiğini belirtirken, artık bunlara Çinli, Tayvanlı ve Singapurlu turistlerin de eklendiğini söyledi.ÇİNLİ VE TAYVANLI TURİST SAYISI ARTTIİl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale'nin Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerden biri olduğunu belirtti. 2016 yılının turizm anlamında dar ve sıkıntılı geçtiğini anlatan Dokuz, şöyle dedi:"2017 yılında biz Çanakkaleliler olarak turizmin paydaşlarıyla yaptığımız istişare ve görüşmelerle, 2017 yılındaki verilerin 2016 yılından daha iyi olduğunu biliyoruz. Truva, Çanakkale'de en fazla ziyaretçi alan ören yerlerimizden. Bu yılın ilk 5 ayında 98 bin 330 turist ören yerini ziyaret etti. Belki Batılı turistlerin sayısında önceki yıllara göre bir daralma var. Ama bizleri sevindiren Japonya, Kore, Tayvan ve Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artışlar. Özellikle Çin ve Tayvanlı turistlerin önceki yıllara göre ciddi anlamda bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Buda Çanakkale ve ülke turizminin iyileşmesi ve gelişmesi anlamında bizleri memnun ediyor."2018 TRUVA YILIÇanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018'in Truva Yılı ilan edildiğine de dikkat çekerek, şöyle konuştu:"Devletimiz 2018'i 'Truva Yılı' olarak ilan etti. Bu anlamda Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Müdürlüğümüz olarak, sektördeki diğer paydaşlarla 'Truva Yılı' için sempozyum, panel, konferans, sergi, festival gibi bir takım etkinlikler ile hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2018 yılında bu tür etkinliklerle Truva'nın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmış olacağız. Çanakkale turizmde alanında marka bir kenttir. Ülke olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'ncü yılı olan 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Bu gelirden Çanakkale'de kendi payına düşeni alacak potansiyele sahip."