Yaralı minik yürekler için milli sporcular ve sanatçılar el ele verdi

İSTANBUL,(DHA) - BU yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Milli Pediatri Derneği, uzun süredir kol kanat gerdiği mülteci çocukları, bu kez de Her Şey Sevgi İle Başlar adlı sosyal sorumluluk projesiyle kucaklıyor. Kerem Hasanoğlu öncülüğünde başlatılan projeye sanat ve spor dünyasının önemli isimleri de destek vererek mülteci çocuklar için harekete geçti...

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN DESTEK...

Sibel Can, Zerrin Özer, Ahmet Çalık, Burçin Abdullah, Cenk Tosun, Ceyhun Yılmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Toptaş, Ozan Tufan, Uygar Mert Zeybek, Işıl Reçber, Mehmet - Mehmethan Topal, Merve Özbey, Metin Özülkü, Nuri - Ömer Şahin, Oğuzhan Koç, Özge Borak, Selçuk İnan, Sema Öztürk, Şenay Akay, Tolgahan Sayışman, Tuğba Melis Türk, Yasin Öztekin ve Yeşim Salkım, Avatar Atakan; savaşta derin yaralar almış minik çocukların Türk misafirperverliği ile kucaklanmaları ve yaralarının sarılması için Her Şey Sevgiyle Başlar dediler. Verdikleri duygusal mesajlarla toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefleyen ünlü isimlerin çağrısı derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin Her Şey Sevgi İle Başlar projesinin amacını ve yol haritasını şimdiye kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası başarılı projelerle tanınan Dernek Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu anlattı.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 49'U DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYOR...

Hasanoğlu, şunları söyledi Durumu daha iyi özetleyebilmek, anlayabilmek için araştırmalara bakmak lazım. Ülkemize sığınan her dört mülteci çocuktan üçü, ailesinden birini savaşta kaybetti. Üç çocuktan birinin fiziksel şiddete uğradığı tespit edildi. Üç çocuktan ikisi, ailesinden bir yakının fiziksel şiddete maruz kaldığını kendi gözleriyle gördü. Çocukların yüzde 35'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Yüzde 49'u depresyonla mücadele ediyor. Dolayısıyla derneğimiz çocuklarda travmatik stres belirtilerinin, depresyon gibi klinik tabloların ya da sosyal problemlerin kronik hale gelmemesi için onların neler yaşadıklarına dikkat çekmek istiyor. Çünkü bu çocukların güvene, sevgi dolu bir ortama ihtiyaçları var. Onların desteklenmesi, tedavi edilmesi ve en önemlisi dinlenmesi, kendilerine anlayış gösterilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden hayata geçirdiğimiz HER ŞEY SEVGİ İLE BAŞLAR projesinin ilk amacı herkesin bu çocukları anlamasını sağlamak. Eğer bu empatiyi sağlayabilirsek ardından yaralarının sevgiyle sarılması gerekiyor. Biz, dernek olarak mülteci çocukların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları, onları eğitim hayatlarında diğer öğrenciler tarafından dostça karşılanarak, kaynaşmaları için kolları sıvadık. Bu amaçla toplumsal bir bilinç ve farkındalık yaratarak kanayan bir yaraya dikkat çekmek istiyoruz. Savaş mağduru mülteci çocukların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları için toplumda farkındalık oluşturarak Türk misafirperverliğiyle kucaklanmalarını sağlayıp kaynaştırmayı hedefliyoruz.

İŞTE PROJEYE DESTEK OLAN ÜNLÜLERİN MESAJLARI

SİBEL CAN Bu çocuklara sahip çıkalım, onları anlayalım... Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

KEREM HASANOĞLU - Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Bu çocuklarının bir çoğunun depresyonla mücadele ettiğini, bir çoğunun anne babasının hayatta olmadığını unutmayalım. Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak bizler onların yanındayız. Gelin, hep birlikte onları sevelim ve Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

YEŞİM SALKIM Her şey Sevgiyle Başlar; onların sadece bizim sevgimize, merhametimize, sıcaklığımıza ve samimiyetimize ihtiyaçları var. Gelin, o güzel çocuklara, o minik yavrulara destek olalım. Unutmayın Her şey Sevgiyle başlar

ÖZGE BORAK Dünyada hiçbir çocuk zarar görmesin, üzülmesin, küçücük kalbi kırılıp, gözünde yaş olmasın; onları koruyup, kollayalım.. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

MEHMET TOPAL - MEHMETHAN TOPAL Her çocuk masum dünyaya gelir, onlar da diğer çocuklar gibi gülüp, koşup oynamak isterler. Unutmayın ! Her şey Sevgiyle Başlar

WILMA ELLES Bütün dünyadaki çocukların bir ortak noktası var Biz, onlara nasıl davranırsak onlar da bu dünyanın öyle olduğunu düşünürler. O yüzden çocuklar bizim en büyük yatırımımız mutlu ve güzel bir gelecek istiyorsak onlara mutlu yuvalar kuracağız. Samimi bir gelecek istiyorsak onları sevgiyle karşılayacağız. Unutmayın ki Her şey Sevgiyle Başlar

CEYHUN YILMAZ Çocuklara kucak açalım, çocukları sevelim, çocukları koruyalım, Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

ZERRİN ÖZER İnsan hüzünlü hikayelerini dinlerken; onların birer çocuk olduğuna inanamıyor. Hem genç hem yaşlı, hem yeni doğmuş hem de ihtiyar gibiler. O güzel yüzleri gülmeye öyle muhtaç ki... Yüz yılda yaşacak acıyı, bir yılda yaşamış bu çocuklara ne olur merhamet gösterelim. Sevelim! Çünkü sevmek her şeyi halleder. Unutmayın Her şey Sevgiyle Başlar

TOLGAHAN SAYIŞMAN Düşünün! Bir savaştan daha korkunç ne olabilir Her şeyini kaybetmek, sevdiklerini yitirmek... Tarifi imkansız bir keder... Merhametli olalım, bu mağdur çocukları anlayalım.Unutmayın ! Her Şey Sevgiyle Başlar

SELÇUK İNAN Çocuklar mutluysa dünya güzeldir Çünkü Her Şey Sevgiyle Başlar

NURİ ŞAHİN - ÖMER ŞAHİN Savaşın içinde olmak onların tercihi değildi. Onların, bizim yeğenlerimizden evlatlarımızdan hiçbir farkı yok. Sevgimizi esirgemeyelim. Unutmayın! Her Şey sevgiyle başlar

ERHAN YAZICIOĞLU Onlar, tanklardan bombalardan anlamaz, onlar masal kahramanlarından anlar Kiminin annesi yok, kiminin babası yok. Ve sevgiye muhtaçlar Onları bu sevgiden mahrum etmeyin. Çünkü sevgi her şeyin karşısındadır. Her şey sevgiyle çözülür.

ŞENAY AKAY Çocuklara kucak açalım, çocukları sevelim, çocukları koruyalım. Unutmayın! Her şey Sevgiyle başlar...

OZAN TUFAN Her çocuk masum dünyaya gelir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar...

AVATAR ATAKAN Onlar suçsuz çocuklar, merhamete ve sevgiye muhtaçlar. Hadi! Onlara destek olalım... Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

FATMA TOPTAŞ Ne olur, bu çocuklara bir kabus da biz yaşatmayalım; hor görmeyelim, korkutmayalım, anlamaya çalışalım... Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

OĞUZHAN KOÇ Gülmek, mutlu olmak ve iyi yaşamak onların da hakkı. Kucak açalım ve yaralarını sarmalarına destek olalım. Unutmayın ki; Her şey Sevmekle Başlar...

SEMA ÖZTÜRK Bu çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyaçları var; aslında her çocuğun olduğu gibi... Gelin, onların çocuk olduğunu unutmadan kalbimizi açalım ve sevgimizi verelim. Çünkü dünya sevgiyle güzelleşir...

CENK TOSUN Daha güzel bir dünya için her çocuk bir umuttur; çocuğun umudu ise sevgidir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

MERVE ÖZBEY Bu mağdur çocukları lütfen anlayalım. Unutmayın ki, Her şey Sevgiyle başlar. Bir çocuk gülerse Dünya güler...

METİN ÖZÜLKÜ Çocuklar mutluysa, dünya daha da güzeldir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

BURÇİN ABDULLAH Bu çocukları anlayalım, acılarına ortak olalım... Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

AHMET ÇALIK Bütün çocuklar masumdur; sevmek, sevilmek isterler Unutmayın Her şey Sevgiyle Başlar

IŞIL REÇBER Çocukları koruyalım, çocuklara kucak kucak açalım ve çocukları sevelim. Unutmayın ki, Her şey Sevgiyle Başlar

UYGAR MERT ZEYBEK Her çocuk dünyaya masum bir şekilde gelir. Onlar da yaşıtları gibi oynamak, eğlenmek, koşmak isterler. Çocuklar mutlu olsun diye sevgi dolu olalım. Unutmayalım; Her şey Sevgiyle Başlar

TUĞBA MELİS TÜRK Onların da diğer çocuklar gibi gülüp, eğlenmeye, hayatı doya doya yaşamaya hakları var. Onlar da mutlu olmak istiyor; onların yaralı minik kalplerine sahip çıkalım. El ele verelim ve onları her zaman sevelim. Unutmayın! Her şey sevgiyle başlar

YASİN ÖZTEKİN Bütün çocuklar masumdur; sevmek, sevilmek isterler. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar

