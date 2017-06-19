(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü köprüden alt yola düştü: 48 yaralı (4)

VALİ VEKİLİ HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİÇorum Vali Vekili Adem Saçan, 48 kişinin yaralandığı kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Saçan, kazada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Kazanın Sungurlu İlçesi'ne 30 kilometre kala meydana geldiğini belirten Vali Vekili Saçan, şöyle dedi:"Kaza haberini alır almaz tüm yetkili arkadaşlarla acil olarak olay yerine intikal ettik. Şoförün, yolun acemisi olduğu belli. Yoldan çıkarak sağdaki köprü üzerine doğru hareket ediyor. Tahmin ediyoruz ki sonra da yanlış yola gittiğini düşünerek birden bire köprünün yan tarafından tekrar kayarak yola doğru iniyor. Otobüsün görüntüsüne göre çok daha vahim şeyler olabilirdi. Çünkü araç, deyim yerindeyse pert vaziyetteydi. Korkutucu bir durumdu. Daha sonra aldığımız bilgilerde ölü olmadığını öğrendik."Kaza sonrası otobüs şoförü tedavisi sonrası gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.