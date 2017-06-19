Yakaladıkları 30 kiloluk balığı denize bıraktılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki amatör balıkçı, Konyaaltı Sahili'nde yakaladıkları 1.5 metre boyunda 30 kiloluk kuzu (akya) balığını 1500 liraya satmak yerine denize

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki amatör balıkçı, Konyaaltı Sahili'nde yakaladıkları 1.5 metre boyunda 30 kiloluk kuzu (akya) balığını 1500 liraya satmak yerine denize bıraktı.

Konyaaltı Plajı'nda balık avlayan 36 yaşındaki Cuma Köksal ile 63 yaşındaki İsmail Okatan, sabah erken saatlerde yakaladıkları 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığındaki kuzu balığıyla denize girenlerin dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla ikiliyi görüntüleyen yerli ve yabancı turistler, amatör balıkçıların, fotoğraf çektirdikten sonra yakaladıkları balığı öperek Akdeniz'in serin sularına bırakmasıyla şaşırdı. Balığı tutanlardan inşaatta şantiye şefliği yapan Cuma Köksal, yaşadığı heyecanı şu şekilde anlattı:

“Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'nde balığa çıktık. Oltamıza vuruş aldım, dev bir balığın geldiğini anladık. Yarım saatlik uğraş sonucunda minik devimizi dışarı aldık. İsmail Bey ile niyetimiz sudan aldığımızı suya geri vermekti. Bize ait olmadığını düşündüğümüz 30 kiloluk balığı eve götürüp harcayamazdık."

1500 LİRALIK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER

Ekoyu dengelemek ve sportif balıkçılığı özendirmek için balığı geri bıraktıklarını belirten Köksal, “Örnek olmak istedik. Bazı insanların küçük balıkları alıp evlerine götürdüklerini biliyoruz. Onları gördüğümüzde yüreğimiz sızlıyor. Onlara bir şey diyemeyeceğimiz için bu yönteme başvurduk" dedi. Balığın 30 ile 35 kilo arasında olduğunu kaydeden Köksal, bu büyük balıkları sahilde 3 yıldır takip ettiklerini söyledi. Köksal, balığa 1200 ile 1500 lira arasında para teklif edenler olduğunu, ancak bu teklifleri kulak ardı ettiklerini kaydetti.

BALIĞI GÖRENLER KONYAALTI'NA AKIN ETTİ

Yurtdışından emekli olan ve Antalya'ya sadece balık tutmak için birkaç aylığına gelen İsmail Okatan ise amatör balıkçılığı hayata geçirmek için böyle bir şeyi yapma zorunluluğu hissettiklerini söyledi. Okatan, “Ben yakaladığım balıkları çok nadir eve götürürüm. Bu balık Akdeniz'in kralı ve buraya aitti. Birkaç genç haricinde Konyaaltı'nda avlanan kimse yok. Bunu yaptıktan sonra ertesi gün birçok insan buraya balık yakalamaya geldi. Özellikle gençlerin amatör balıkçılığa yönelmesini istiyorum" diye konuştu.

DOÇ. DR. GÖKOĞLU BALIKÇILARI KUTLADI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da amatör balıkçıları kutladı. Doç. Dr. Gökoğlu, “Kuzu balığı çok değerlidir. 30 kiloluk balığı vatandaşımız yakalayıp doğayı korumak adına tekrar geri bırakıyorsa onu kutlamak lazım. Çok örnek bir davranış. 30 kiloluk bir balığı hiçbir balıkçı bırakmaz. Arkadaşımız çok hassas ki bırakmış, kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

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