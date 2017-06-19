Lice'de uzaktan komandalı patlayıcı düzeneği bulundu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın 6 ilçesi, 104 köy ile bağlı mezraları kapsayan ve yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın 6 ilçesi, 104 köy ile bağlı mezraları kapsayan ve yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu devam ederken, operasyon kapsamında Lice'nin Ortaç köyü yoluna 100 kilo amanyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Mayıs'ta başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilerek, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 mağara içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada, 12 kiloluk 6 mutfak tüpü 2 kiloluk 2 piknik tüpü, 16 büyük pil, 1 vantilatör, 1 koli bandı ele geçirildiği ve Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Lice İlçesi, Ortaç Köyü mülki sınırları içerisinde karayolu kenarına 12 kiloluk 2 tüp içerisine yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve alüminyüm tozu ile güçlendirilerek hazırlanmış, uzaktan kumandalı olarak yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Patlayıcı düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir" denildi.

BİN 185 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu operasyon kapsamında bin 185 kilo esrar, 669 bin 115 kök hintkeneviri ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır" denildi.



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